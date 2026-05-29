Cae consumo industrial y SIMAS Monclova deja de captar un millón de pesos en abril

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    Cae consumo industrial y SIMAS Monclova deja de captar un millón de pesos en abril
    Integrantes del Consejo de SIMAS revisaron los resultados financieros de abril y los avances de obras contempladas dentro del presupuesto anual. LIDIET MEXICANO
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La reducción en la demanda de agua de empresas como Ternium impactó los ingresos del organismo durante el cuarto mes del año

MONCLOVA, COAH.- El Sistema Intermunicipal de Agua y Saneamiento (SIMAS) Monclova cerró abril con ingresos un millón de pesos por debajo de la meta presupuestada en el área comercial, principalmente por una disminución en el consumo de agua industrial.

Durante la Junta de Consejo del organismo, el gerente Eduardo Campos Villarreal presentó los resultados financieros correspondientes al cuarto mes del año y explicó que la principal afectación provino de la galvanizadora Ternium, una de las empresas que históricamente registraba mayor consumo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/monclova-mas-de-mil-equipos-de-computo-seran-retirados-de-ahmsa-tras-resolucion-judicial-PA21037877

“Sesionamos para presentar los resultados del mes de abril. En el área comercial quedamos un millón abajo en comercial en el mes de abril”, señaló.

Campos Villarreal indicó que anteriormente Ternium generaba ingresos cercanos a los dos millones de pesos mensuales para SIMAS, mientras que actualmente su consumo representa entre 500 y 600 mil pesos. “La verdad es que ese millón está medido en la galvanizadora Ternium que antes consumía hasta 2 millones de pesos y ahora genera un consumo de agua de 600 mil pesos”, afirmó.

Agregó que la empresa Nemak también registró una reducción temporal en sus operaciones y consumo de agua, aunque aseguró que ya inició un proceso de reactivación. En contraste, industrias como Gunderson y Golden Dragon mantienen niveles normales en su demanda.

Pese al déficit reportado durante abril, el gerente informó que el acumulado anual continúa por encima de lo proyectado. Actualmente, el organismo registra alrededor de un millón y medio de pesos más de lo previsto en el presupuesto, lo que ha permitido mantener compromisos operativos y de inversión.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/aprueba-cabildo-de-monclova-cuenta-publica-de-abril-CC21016730

No obstante, advirtió que si la disminución en el consumo industrial se prolonga durante los próximos meses podría afectar los recursos destinados a obras e infraestructura. “Pero en acumulado total vamos arriba, lo peor escenario es que se pone en riesgo la inversión, por eso tenemos que apretar en otro lado”, expresó.

Ante este panorama, SIMAS buscará reforzar las estrategias de recaudación y mantener un mayor control del gasto interno para compensar el faltante y evitar afectaciones financieras mayores.

Durante la misma sesión del Consejo también se presentaron avances de las obras contempladas en el presupuesto anual y se formalizó la conclusión de la negociación salarial con el sindicato mediante ajustes al tabulador de los trabajadores.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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