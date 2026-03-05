Caen seis personas tras operativos contra el narcomenudeo en Monclova y Castaños

MONCLOVA, COAH.– En una ofensiva táctica contra la distribución de estupefacientes en la Región Centro del estado, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) encabezaron una serie de cateos coordinados que culminaron con la desarticulación de varios puntos de venta de droga. El saldo de la operación, realizada la tarde de ayer miércoles, fue de seis personas arrestadas y el aseguramiento de narcóticos, dispositivos de pesaje y equipo de dosificación.

La incursión policial inició en el municipio de Castaños, donde agentes de la Fiscalía General del Estado cumplimentaron una orden judicial en un inmueble de la calle Laredo, ubicado en la colonia Héroes del 47. En este sitio, los efectivos capturaron a un sujeto identificado como José “N”.

Durante la inspección del domicilio, los investigadores localizaron cinco paquetes que contenían hierba verde y seca con las propiedades físicas de la mariguana. El cargamento arrojó un peso bruto aproximado de 3 kilogramos, lo que vincula al detenido con actividades de posesión de narcóticos con fines de comercio.

De manera simultánea, las fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno se movilizaron hacia la colonia Loma Linda, en Monclova. Sobre la calle Maclovio Herrera, se efectuó el segundo cateo donde fueron asegurados Juan “N” y Rolando “N”.

En esta vivienda, el hallazgo de indicios reveló una estructura logística para el suministro de drogas: se decomisaron dos básculas grameras, cientos de bolsas tipo Ziploc, vapeadores y dosis individuales de sustancias con características de cocaína y cristal.

El tercer golpe de la jornada ocurrió en el Fraccionamiento Monclova, específicamente en la calle Julián Carrillo. En este punto, la Agencia de Investigación Criminal detuvo a Carlos “N”, José “N” y Katy “N”. Al interior de la residencia, los oficiales incautaron marihuana, dos básculas adicionales y material plástico utilizado para el empaquetado de las dosis.

Las seis personas aseguradas, junto con los narcóticos y el equipo especializado para su venta, fueron trasladadas y puestas a disposición del Ministerio Público. Esta representación social será la encargada de integrar las carpetas de investigación por el delito de narcomenudeo y determinar la situación legal de los implicados en las próximas horas.

Estas acciones se integran a la estrategia de combate al suministro de drogas en Coahuila, mediante la colaboración de corporaciones federales, estatales y municipales bajo el mando de la AIC.

(Con información de medios locales)