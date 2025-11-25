Canaco pide frenar ‘moches’ y exige civilidad en Policías de Monclova

Monclova
/ 25 noviembre 2025
    Canaco pide frenar ‘moches’ y exige civilidad en Policías de Monclova
    Integrantes de Canaco Monclova anunciaron una campaña para evitar extorsiones de agentes viales. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

La organización pedirá al Cabildo aplicar descuentos del 75% por pago en 72 horas para desalentar prácticas de extorsión policiaca

MONCLOVA, COAH.- Las extorsiones por parte de elementos de la Policía Municipal continúan afectando a ciudadanos de Monclova, advirtieron integrantes de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), quienes anunciaron una campaña para promover la civilidad y evitar los llamados “moches” entre automovilistas y agentes de tránsito.

En rueda de prensa, Luis Lauro Sánchez Campuzano, dirigente de Canaco Monclova, señaló que la problemática “sigue como pan de cada día”, por lo que la organización imprimirá folletos para informar a la población sobre el Reglamento de Tránsito, el monto real de las multas y los descuentos disponibles por pronto pago.

TE PUEDE INTERESAR: Van tres detenciones en arroyos y cuevas de Saltillo por robos: Comisaría de Seguridad

El objetivo es que los conductores conozcan sus derechos, eviten faltas y no caigan en acuerdos indebidos con los policías.

“No tenemos que buscar un arreglo con un tránsito que nos esté esperando en la esquina”, declaró Sánchez Campuzano, quien subrayó que la campaña busca generar civilidad tanto en la ciudadanía como en las corporaciones municipales.

La Canaco también solicitará a los ayuntamientos de Monclova y la Región Centro considerar mayores descuentos en el pago de infracciones.

Propondrán que, en lugar del 50 por ciento vigente durante los primeros 15 días, se otorgue un descuento del 75% si la multa se paga dentro de las primeras 72 horas.

De acuerdo con el organismo, esta medida beneficiaría a la economía de los conductores y, al mismo tiempo, generaría mayor ingreso municipal al incentivar el pronto pago.

Sin embargo, advirtieron que la civilidad debe extenderse también a las corporaciones policiacas: “No hemos logrado que llegue a las unidades; necesitamos un trabajo de educación”, puntualizó Sánchez Campuzano.

Temas


Extorsiones
Policía
comerciantes

Organizaciones


CANACO

true

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La columna avanza entre ejidos bajo clima frío y terreno irregular.

Ex trabajadores de AHMSA desafían edad y enfermedades en marcha hacia Saltillo (video)
Integrantes del colectivo Mujeres que Luchan por Mujeres exigen celeridad en el mecanismo de Alerta de Género.

Torreón: se estanca la Alerta de Género en Coahuila por falta de recursos
La Comisión señaló que seguirán investigando casos de abusos de oficiales.

CDHEC: policías siguen encabezando quejas por violaciones a derechos humanos
Hay al menos ocho inversionistas interesados en la adquisición de la empresa acerera.

Estiman para enero de 2026 posible subasta de AHMSA
La primaria Estela Victoria Barragán enfrenta una ola de agresiones contra su personal docente.

Violencia contra maestros crece en primaria de Saltillo; denuncian abandono oficial
Participó personal del Instituto Municipal de las Mujeres y del Agrupamiento Violeta.

Refuerzan acciones de prevención con jornada ‘Únete al Día Naranja’ en Saltillo

El Penal de Saltillo está listo para que Gustavo purgue la condena que le espera al ser declarado culpable.

Declaran culpable a hombre por abusar de su hija, en Saltillo
Asfixia a Morena

Asfixia a Morena