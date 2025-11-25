Canaco pide frenar ‘moches’ y exige civilidad en Policías de Monclova

MONCLOVA, COAH.- Las extorsiones por parte de elementos de la Policía Municipal continúan afectando a ciudadanos de Monclova, advirtieron integrantes de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), quienes anunciaron una campaña para promover la civilidad y evitar los llamados “moches” entre automovilistas y agentes de tránsito.

En rueda de prensa, Luis Lauro Sánchez Campuzano, dirigente de Canaco Monclova, señaló que la problemática “sigue como pan de cada día”, por lo que la organización imprimirá folletos para informar a la población sobre el Reglamento de Tránsito, el monto real de las multas y los descuentos disponibles por pronto pago.

El objetivo es que los conductores conozcan sus derechos, eviten faltas y no caigan en acuerdos indebidos con los policías.

“No tenemos que buscar un arreglo con un tránsito que nos esté esperando en la esquina”, declaró Sánchez Campuzano, quien subrayó que la campaña busca generar civilidad tanto en la ciudadanía como en las corporaciones municipales.

La Canaco también solicitará a los ayuntamientos de Monclova y la Región Centro considerar mayores descuentos en el pago de infracciones.

Propondrán que, en lugar del 50 por ciento vigente durante los primeros 15 días, se otorgue un descuento del 75% si la multa se paga dentro de las primeras 72 horas.

De acuerdo con el organismo, esta medida beneficiaría a la economía de los conductores y, al mismo tiempo, generaría mayor ingreso municipal al incentivar el pronto pago.

Sin embargo, advirtieron que la civilidad debe extenderse también a las corporaciones policiacas: “No hemos logrado que llegue a las unidades; necesitamos un trabajo de educación”, puntualizó Sánchez Campuzano.