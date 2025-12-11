Candela ilumina la Navidad: encendido del pino reúne a cientos de familias

CANDELA, COAH.- Entre música, luces y el aroma de antojitos mexicanos, cientos de familias se dieron cita en la plaza principal de Candela para celebrar el tradicional encendido del pino navideño, un evento que se ha convertido en un símbolo de identidad para el Pueblo Mágico. Estudiantes de diversos planteles inauguraron la velada con cantos y presentaciones artísticas que prepararon el ambiente para el esperado show navideño de Coca-Cola, el momento más celebrado de la noche.

La administración municipal, encabezada por el alcalde Fernando Juárez, organizó una kermés con buñuelos, tamales y chocolate caliente, logrando que la plaza se transformara en un espacio de convivencia familiar y espíritu comunitario. "Este es un espacio que nos une como comunidad y nos llena de esperanza para el año que viene", expresó Juárez al dirigir un mensaje de temporada.

El evento reafirmó el valor de las tradiciones y la unión que distingue a Candela, que recibió la Navidad entre música, luces y el entusiasmo que caracteriza a su gente.