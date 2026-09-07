Capacita Monclova a más de 80 entrenadores de tiro con arco

MONCLOVA, COAH.- Más de 80 entrenadores de distintos estados participan en Monclova en una capacitación nacional de tiro con arco, que se desarrolla desde este lunes y concluirá el jueves, como parte de las actividades vinculadas con la Final de la Copa del Mundo de esta disciplina. El curso fue puesto en marcha por el alcalde Carlos Villarreal y en coordinación con autoridades deportivas estatales y nacionales.

Durante la capacitación, las y los participantes podrán obtener la certificación de nivel formativo intermedio en las modalidades recurvo y compuesto. La actividad se realiza previo a la Final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco, programada para este fin de semana en Saltillo.

CAPACITACIÓN BUSCA ELEVAR LA FORMACIÓN DE ENTRENADORES En el arranque estuvieron presentes Gabriel Ramos Rodríguez, presidente de World Archery México, y Antonio Cepeda Licón, director del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila (Inedec). El alcalde Carlos Villarreal señaló que la presencia de entrenadores procedentes de diferentes entidades representa una oportunidad para incorporar a Monclova a actividades deportivas de alcance nacional. El curso forma parte de las acciones de coordinación entre el Gobierno Municipal, el Gobierno del Estado, el Inedec y World Archery México para fortalecer la preparación de entrenadores y atletas.

MONCLOVA BUSCA CONSOLIDARSE COMO SEDE DE EVENTOS Durante el inicio de las actividades, Villarreal destacó que la realización de este tipo de encuentros también genera movimiento para la ciudad y permite acercar a jóvenes a la práctica deportiva. El Gobierno Municipal informó que mantendrá la coordinación con las autoridades estatales y deportivas para generar condiciones que permitan recibir competencias y actividades de formación de alcance nacional e internacional.