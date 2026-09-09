Carlos Villarreal, alcalde de Monclova, firma acuerdo para mejorar corredor Acuña-Torreón

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/
    Carlos Villarreal, alcalde de Monclova, firma acuerdo para mejorar corredor Acuña-Torreón
    Alcaldes de Coahuila participaron en la conferencia anual “Port to Plains”, donde se abordaron proyectos de conectividad e infraestructura. CORTESÍA

El documento plantea coordinar proyectos de infraestructura carretera y logística entre municipios de Coahuila

MONCLOVA, COAH.- El alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, participó en la conferencia anual “Port to Plains”, donde acompañó al presidente municipal de Acuña, Emilio de Hoyos Montemayor, y se sumó a la firma del Acuerdo de Entendimiento del Corredor Carretero Multimodal Ciudad Acuña-Torreón.

El convenio busca dar continuidad a la planeación, organización y ejecución de proyectos relacionados con la infraestructura carretera y logística de Coahuila.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-ofrece-testamentos-a-menor-costo-durante-septiembre-AL23392516

La participación de los municipios se planteó como parte de una estrategia para mejorar la conectividad del estado y fortalecer las relaciones binacionales e interinstitucionales, con miras a generar condiciones para atraer inversiones a las distintas regiones.

BUSCAN COORDINAR PROYECTOS CARRETEROS

El acuerdo contempla la coordinación entre alcaldesas y alcaldes para avanzar en proyectos que permitan fortalecer la infraestructura del corredor que conecta Ciudad Acuña con Torreón.

En este esquema, el Ayuntamiento de Monclova señaló que mantendrá la coordinación con el Gobierno del Estado y otros municipios para impulsar acciones relacionadas con infraestructura, movilidad y conectividad.

$!Carlos Villarreal Pérez participó en la firma del Acuerdo de Entendimiento del Corredor Carretero Multimodal Ciudad Acuña-Torreón.
Carlos Villarreal Pérez participó en la firma del Acuerdo de Entendimiento del Corredor Carretero Multimodal Ciudad Acuña-Torreón.

CONECTIVIDAD, UNO DE LOS EJES

Durante el encuentro, Villarreal Pérez destacó que la coordinación entre los municipios será necesaria para avanzar en proyectos de infraestructura y conectividad vinculados con el desarrollo económico.

$!El acuerdo busca coordinar acciones para fortalecer la infraestructura carretera y logística del estado.
El acuerdo busca coordinar acciones para fortalecer la infraestructura carretera y logística del estado. CORTESÍA

La conferencia “Port to Plains” reunió a autoridades en torno a temas de conectividad y relaciones binacionales, mientras que el acuerdo plantea mantener la planeación conjunta de proyectos estratégicos para las distintas regiones de Coahuila.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Alcaldes
Carreteras
Conectividad

Localizaciones


Coahuila
Monclova

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Patrimonio de Romero Oropeza, un asunto de seguridad nacional

Patrimonio de Romero Oropeza, un asunto de seguridad nacional
La salutogénesis, concepto desarrollado por Aaron Antonovsky en los años 70, se enfoca en generar condiciones favorables para la salud y el bienestar integral.

Ciudades que sanan. El diseño desde la salutogénesis urbana.
true

Prevén que AHMSA pase a propiedad del gobierno federal
Emma requiere muchas cosas, pero un tanque de gas le ayudaría para dejar de utilizar leña al preparar sus alimentos.

Falleció su hija y abuelita de Saltillo se quedó sola con sus nietos; piden ayuda para mejorar su situación
Este caso se suma a otro robo registrado recientemente en la Zona Centro, donde fueron sustraídos casi 30 mil pesos de una camioneta Dodge Ram.

Roban dinero de camionetas estacionadas en el Centro de Saltillo; suman dos casos y casi 50 mil pesos sustraídos
De las pirámides mayas de Mayapán a la Plaza de Armas de Saltillo: la Final de la Copa del Mundo ha convertido la historia en parte del escenario.

Mayapán, París, el Zócalo y ahora Saltillo: las sedes de la Final de Tiro con Arco
La ceremonia religiosa comenzó a las 13:00 horas en la Catedral de Oslo y estuvo encabezada por el obispo presidente de la Iglesia de Noruega, Olav Fykse Tveit, con la participación de la obispa de Oslo, Sunniva Gylver.

Noruega despide al rey Harald V en un funeral de Estado marcado por la emoción y la presencia de la realeza europea y dignatarios
En respuesta, un portavoz del Pentágono declaró que un dron submarino había sufrido una avería hacía más de un día.

Irán afirma haber capturado un dron submarino estadounidense en el estrecho de Ormuz