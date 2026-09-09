Carlos Villarreal, alcalde de Monclova, firma acuerdo para mejorar corredor Acuña-Torreón

MONCLOVA, COAH.- El alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, participó en la conferencia anual “Port to Plains”, donde acompañó al presidente municipal de Acuña, Emilio de Hoyos Montemayor, y se sumó a la firma del Acuerdo de Entendimiento del Corredor Carretero Multimodal Ciudad Acuña-Torreón. El convenio busca dar continuidad a la planeación, organización y ejecución de proyectos relacionados con la infraestructura carretera y logística de Coahuila.

La participación de los municipios se planteó como parte de una estrategia para mejorar la conectividad del estado y fortalecer las relaciones binacionales e interinstitucionales, con miras a generar condiciones para atraer inversiones a las distintas regiones. BUSCAN COORDINAR PROYECTOS CARRETEROS El acuerdo contempla la coordinación entre alcaldesas y alcaldes para avanzar en proyectos que permitan fortalecer la infraestructura del corredor que conecta Ciudad Acuña con Torreón. En este esquema, el Ayuntamiento de Monclova señaló que mantendrá la coordinación con el Gobierno del Estado y otros municipios para impulsar acciones relacionadas con infraestructura, movilidad y conectividad.

CONECTIVIDAD, UNO DE LOS EJES Durante el encuentro, Villarreal Pérez destacó que la coordinación entre los municipios será necesaria para avanzar en proyectos de infraestructura y conectividad vinculados con el desarrollo económico.

La conferencia “Port to Plains” reunió a autoridades en torno a temas de conectividad y relaciones binacionales, mientras que el acuerdo plantea mantener la planeación conjunta de proyectos estratégicos para las distintas regiones de Coahuila.

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