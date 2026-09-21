Torreón blinda el futuro de sus estudiantes con una inversión de más de 58 mdp en escuelas

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    Torreón blinda el futuro de sus estudiantes con una inversión de más de 58 mdp en escuelas
    Autoridades destacaron la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno en materia educativa. SANDRA GÓMEZ

Autoridades estatales y municipales anunciaron recursos para infraestructura y mobiliario en planteles educativos de Torreón

TORREÓN, Coahuila.- Con una inversión superior a los 58 millones de pesos destinada a infraestructura y mobiliario, autoridades estatales y municipales dieron un nuevo impulso al sistema educativo local desde la Secundaria Francisco González Bocanegra.

El evento, que congregó a diversas autoridades, estuvo encabezado por el alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, y el senador de la República, Gabriel Elizondo Pérez, quienes destacaron que estas acciones forman parte de la estrategia prioritaria del Gobierno estatal para garantizar planteles dignos y de alta calidad para la niñez y la juventud coahuilense.

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$!20 millones de pesos fueron destinados a la entrega de mobiliario nuevo.
20 millones de pesos fueron destinados a la entrega de mobiliario nuevo. SANDRA GÓMEZ

Del total de los recursos aplicados en este municipio, 38 millones de pesos se etiquetaron directamente para obras de infraestructura escolar, mientras que 20 millones más se tradujeron en la entrega de mobiliario nuevo.

Durante su intervención, el alcalde Riquelme Solís subrayó el interés prioritario de ofrecer a los niños y jóvenes el acceso a más y mejores oportunidades para su futuro a través de la educación, señalando que desde su gobierno se suma al compromiso de trabajar unidos por las instituciones.

Por su parte, el senador Gabriel Elizondo Pérez enfatizó la relevancia de mantener una estrecha coordinación entre los distintos órdenes de gobierno y reiteró su compromiso desde la Cámara Alta para gestionar, respaldar y vigilar que los programas y proyectos de infraestructura sigan llegando a beneficio de las familias de Coahuila, destacando que el trabajo en equipo con la administración estatal es clave para el desarrollo social y educativo de la entidad.

Más allá del ámbito educativo, el alcalde aprovechó la ocasión para vincular el progreso de las aulas con las condiciones de paz y tranquilidad que prevalecen en la entidad, señalando que la seguridad y el desarrollo económico permiten que el talento local permanezca en su propia tierra.

$!Autoridades estatales y municipales encabezaron el evento en la Secundaria Francisco González Bocanegra.
Autoridades estatales y municipales encabezaron el evento en la Secundaria Francisco González Bocanegra. SANDRA GÓMEZ

“Hoy trabajamos en equipo con el gobernador, por eso podemos hacer estas inversiones, y hoy también vivimos en paz y tranquilos aquí en nuestro estado, por eso nuestros hijos pueden escoger la escuela que quieran, la carrera que quieran, y pueden quedarse a trabajar aquí en Coahuila”, externó el edil.

En la misma línea, el presidente municipal anunció que esta misma semana se hará la entrega de nuevas patrullas y armamento para la Policía Municipal, consolidando un entorno seguro para las familias de Torreón.

Ante la presencia de la comunidad estudiantil, docentes y padres de familia —a quienes reconoció la valiosa labor de acompañar a sus hijos en todo el proceso de formación—, Riquelme Solís exhortó a los jóvenes a aprovechar las instituciones y el alto nivel académico que hay en Coahuila, respaldado por maestras y maestros preparados.

“Queremos que cada joven de Torreón crezca con confianza, con oportunidades, y con la certeza de que puede alcanzar cualquier meta que se proponga”, puntualizó el munícipe.

$!Se destinaron 38 millones de pesos a obras de infraestructura escolar en Torreón, anunció el alcalde.
Se destinaron 38 millones de pesos a obras de infraestructura escolar en Torreón, anunció el alcalde. SANDRA GÓMEZ

El acto protocolario contó con la asistencia de destacadas figuras del ámbito legislativo y de la administración pública, entre ellas la diputada federal Verónica Martínez García; la diputada local Olivia Martínez Leyva; la diputada local electa Ximena Villarreal; el secretario de Desarrollo Regional de La Laguna, Hugo Dávila Prado; el coordinador de Mejora Coahuila, Jorge Alberto Piñones; el subsecretario de Educación Básica, Hugo Iván Lozano Sánchez; el subsecretario de Vinculación y Servicios Educativos, Ignacio Castillo Carabes; el director general del ICIFED, Julio Iván Long Hernández; la coordinadora de Servicios Educativos en Torreón, Flor Estela Rentería; la directora de la secundaria anfitriona, Irma Carranza Gómez; y Jesús Serrano, director de la preparatoria turno vespertino.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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