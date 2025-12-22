Centro de Idiomas UAdeC Monclova abre inscripciones para cursos de inglés 2026

El Centro de Idiomas Monclova de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) anunció la apertura de inscripciones para los cursos de Inglés que iniciarán en enero de 2026, dirigidos a niñas, niños, adolescentes y personas adultas, con opciones de horario entre semana y en modalidad sabatina.

De acuerdo con la información oficial, los cursos entre semana estarán disponibles para niñas y niños de 7 a 11 años, adolescentes de 12 a 15 años y adultos mayores de 15 años. El periodo de inscripción para esta modalidad será del 7 al 13 de enero, mientras que las clases darán inicio el 14 de enero de 2026 y concluirán el 11 de marzo del mismo año, con una duración de dos meses por nivel.

En lo que respecta a la modalidad sabatina, las inscripciones se realizarán del 7 al 16 de enero de 2026. Las clases comenzarán el 17 de enero y finalizarán el 9 de mayo de 2026, con un horario establecido de 9:00 a 14:00 horas.

El Centro de Idiomas informó que los costos del curso de inglés para niños, adolescentes, así como para alumnos y trabajadores de la UAdeC, será de 915 pesos. En el caso de los egresados de la Universidad, el costo será de 1,352 pesos, mientras que para los adultos externos la cuota será de 1,560 pesos.

Las personas de nuevo ingreso o aquellas que cuenten con conocimientos previos del idioma podrán presentar un Examen de Ubicación, el cual se aplicará del 7 al 9 de enero de 2026, con el objetivo de integrarlas al nivel que corresponda a sus habilidades.

Para el proceso de inscripción, los aspirantes externos a la UAdeC deberán acudir directamente a las oficinas del Centro de Idiomas para realizar su registro. En tanto, los estudiantes y egresados de la Universidad deberán presentarse con su número de matrícula o credencial de egresado, según sea el caso.

En situaciones de reingreso por cambio de nivel, el trámite se efectúa directamente en la oficina del Centro de Idiomas, donde se imprimirá la ficha de pago correspondiente. El horario de atención es de lunes a viernes de 8:30 a 20:00 horas y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.

Para mayores informes, las personas interesadas pueden acudir al Centro de Idiomas Monclova, ubicado en Carretera 57, kilómetro 4.5, en la Zona Universitaria; comunicarse al teléfono (866) 649 60 18 o consultar la página de Facebook “Centro de Idiomas UAdeC Monclova”.