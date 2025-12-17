Centro de Idiomas Saltillo de la UAdeC abre inscripciones para todas las edades

El Centro de Idiomas Saltillo de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) mantiene abierta su oferta académica de Cursos de Idiomas, con modalidades entre semana y sabatina, dirigidas a niñas, niños, adolescentes y personas adultas, tanto de la comunidad universitaria como del público externo que busca fortalecer sus habilidades lingüísticas.

Para aspirantes externos, el proceso de ingreso inicia con un pre-registro en el sitio http://www.siia.uadec.mx/centroidiomas.htm, donde se genera un folio que deberá presentarse en las oficinas del Centro de Idiomas para concluir la inscripción. En el caso de estudiantes y egresados de la UAdeC, el periodo de inscripción estará abierto del 7 al 16 de enero de 2026, presentando número de matrícula o credencial vigente.

En la modalidad sabatina, los cursos de inglés para niñas, niños y adolescentes se impartirán del 17 de enero al 9 de mayo de 2026, en un horario de 09:00 a 13:00 horas, mientras que el grupo de adultos asistirá de 09:00 a 14:00 horas. En este mismo horario se desarrollarán los cursos de otros idiomas para personas adultas, como francés, coreano, alemán, portugués, japonés, italiano y chino mandarín.

Las personas de nuevo ingreso, así como aquellas que cuenten con conocimientos previos de inglés, podrán presentar un examen de ubicación que se aplicará del 7 al 9 de enero de 2026, con el objetivo de integrarlas al nivel que corresponda a sus competencias.

En cuanto a los costos, el curso de inglés para niñas, niños, adolescentes, estudiantes y trabajadores de la UAdeC tendrá un precio de 915 pesos; para egresados, el costo será de mil 352 pesos, y para personas adultas externas, de mil 560 pesos. Para los cursos de otros idiomas, el costo para el público en general será de mil 362 pesos, mientras que para egresados de la UAdeC será de mil 144 pesos.

Las personas interesadas pueden acudir directamente al Centro de Idiomas Saltillo, ubicado en la calle Miguel Hidalgo esquina con Salvador González Lobo, en la colonia República Oriente, en Saltillo, Coahuila; comunicarse a los teléfonos (844) 416 5143 y (844) 416 5083, o consultar la página oficial en Facebook para mayor información.