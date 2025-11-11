Cerca PAN de perder a su único Alcalde; Cuatro Ciénegas podría ser el primer municipio ‘naranja’ en la Región Centro-Desierto

Monclova
/ 11 noviembre 2025
    Cerca PAN de perder a su único Alcalde; Cuatro Ciénegas podría ser el primer municipio ‘naranja’ en la Región Centro-Desierto
    Víctor Leija confirmó que analiza dejar el PAN para unirse a Movimiento Ciudadano. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

Alcalde se reunió con Colosio y Dante Delgado para analizar su incorporación a Movimiento Ciudadano; está muy cerca de concretarse su salida del PAN por falta de apoyo

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- El alcalde de Cuatro Ciénegas, Víctor Leija Vega, confirmó su intención de sumarse a las filas de Movimiento Ciudadano, luego de manifestar su inconformidad con la falta de respaldo del Partido Acción Nacional (PAN), instituto político que lo llevó al cargo.

En entrevista con VANGUARDIA, el edil señaló que recientemente sostuvo una reunión con los líderes nacionales Luis Donaldo Colosio Riojas y Dante Delgado. Aunque todavía no se ha formalizado su adhesión, reconoció que la decisión está prácticamente tomada.

TE PUEDE INTERESAR: Cuatro Ciénegas: INAH iniciará a principios de año la restauración de pinturas rupestres saqueadas

“Probablemente ya tomé la decisión, pero todavía no es un hecho. Primero, para entrar a una casa, tengo que salir de la que estoy”, comentó.

Leija aseguró que durante su gestión no ha recibido el apoyo esperado del PAN para impulsar proyectos de desarrollo económico y turístico en el municipio. “Hemos tocado puertas que no nos han abierto, principalmente no hemos tenido el apoyo esperado por nuestro partido”, lamentó.

El alcalde destacó que ve en Movimiento Ciudadano una oportunidad de crecimiento para Cuatro Ciénegas, pues —dijo— los gobiernos emanados de ese partido han mostrado resultados en desarrollo regional y atracción de inversiones.

Tras su encuentro con los dirigentes del “Movimiento Naranja”, la dirigente estatal del PAN, Elisa Maldonado, solicitó un diálogo con el edil; sin embargo, Leija aclaró que su eventual salida del albiazul no obedece a intereses personales, sino al deseo de fortalecer el turismo y generar empleos en el Pueblo Mágico.

“No se está pensando en Víctor Leija, sino en cómo apoyar a Cuatro Ciénegas con gente que realmente quiera impulsarlo”, concluyó.

