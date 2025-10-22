Ciudad Frontera arranca obra de pavimentación en la colonia Jesús García Corona

Monclova
/ 22 octubre 2025
    Ciudad Frontera arranca obra de pavimentación en la colonia Jesús García Corona
    La alcaldesa Sara Irma Pérez dio el banderazo de salida de la obra pública. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

Serán alrededor de mil 100 metros cuadrados y 257 metros lineales de cordón trapezoidal los que se aplicarán

MONCLOVA, COAH.- Con el firme propósito de seguir mejorando la infraestructura urbana y los servicios públicos, se dio el arranque de la obra de pavimentación en beneficio de 5 mil ciudadanos de Ciudad Frontera.

Se trata del recarpeteo en las calles Retorno 1 y 3 de la colonia Jesús García Corona. En esta obra se aplicarán mil 094 metros cuadrados de carpeta asfáltica en caliente y 257 metros lineales de cordón trapezoidal, además de señalización con pintura de tráfico.

TE PUEDE INTERESAR: Llaman a municipios de Coahuila a instalar consejos ciudadanos para combatir el ruido

Durante el arranque de la obra la alcaldesa Sara Irma Pérez estuvo acompañada por el subsecretario de Gobierno en la Región Centro-Desierto, Sergio Sisbeles, integrantes del Cabildo, directores y coordinadores municipales.

La presidenta municipal destacó que estas acciones fortalecen la infraestructura vial, mejoran la calidad de vida de las familias fronterenses, y promueven la competitividad de la ciudad.

“Seguimos firmes en nuestro propósito de brindar calles seguras, limpias y transitables para todas y todos. Cada obra representa un paso más hacia un municipio ordenado y con rumbo claro”, expresó la edil, quien reiteró que el cambio de Frontera se construye con trabajo diario y coordinación entre ciudadanía y gobierno.

Durante el evento, una beneficiaria agradeció a la alcaldesa, en nombre de los vecinos, la atención y respuesta a una solicitud largamente esperada.

“Hoy nuestras calles cambian y también cambia nuestra vida”, expresó emocionada ante funcionarios y habitantes del sector.

Temas


inversiones
obras públicas

Localizaciones


Frontera

true

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El dengue hemorrágico es el tipo más grave; los casos se mantienen en otoño ante la mayor resistencia del mosquito.

Coahuila: Alertan por mayor resistencia del mosquito del dengue
Agentes de la FGR aseguraron un kilo 190 gramos de metanfetamina durante un cateo en la colonia Guayulera, en Saltillo, como parte de las investigaciones contra Sergio “N” y Claudia “N”.

FGR logra vinculación a proceso contra pareja por venta de metanfetamina en Saltillo
Quienes vendan los lotes incurren en delitos ambientales y pueden ser responsables de fraude, señaló el Gobierno Municipal.

Alertan sobre venta ilegal de terrenos en zona protegida de Saltillo
Legisladores locales respaldaron el llamado para reactivar la economía de la Región Carbonífera.

Congreso de Coahuila pide apoyo a legisladores federales para incluir a la Región Carbonífera en programa de desarrollo
Noroña: De méndigo a mendigo

Noroña: De méndigo a mendigo
Algunos casos que atienden agentes del MP o fiscales pueden tardar más de un año en resolverse o ser arrastrados de años anteriores.

Mejora carga de trabajo para ministerios públicos de Coahuila, pero sigue siendo una de las 12 más atareadas
Los ataques han trascendido más allá de objetivos venezolanos, y las repercusiones de estos conflictos comienzan a afectar a otras naciones, en particular a Colombia.

¿Por qué EE. UU. sigue atacando embarcaciones en el Caribe?
La Sedatu dio a conocer que hasta la fecha se han liberado mil 607 predios para los proyectos de trenes.

Paga Gobierno de México 5 mil mdp en liberación de vías para trenes de pasajeros