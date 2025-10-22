Ciudad Frontera arranca obra de pavimentación en la colonia Jesús García Corona

MONCLOVA, COAH.- Con el firme propósito de seguir mejorando la infraestructura urbana y los servicios públicos, se dio el arranque de la obra de pavimentación en beneficio de 5 mil ciudadanos de Ciudad Frontera.

Se trata del recarpeteo en las calles Retorno 1 y 3 de la colonia Jesús García Corona. En esta obra se aplicarán mil 094 metros cuadrados de carpeta asfáltica en caliente y 257 metros lineales de cordón trapezoidal, además de señalización con pintura de tráfico.

Durante el arranque de la obra la alcaldesa Sara Irma Pérez estuvo acompañada por el subsecretario de Gobierno en la Región Centro-Desierto, Sergio Sisbeles, integrantes del Cabildo, directores y coordinadores municipales.

La presidenta municipal destacó que estas acciones fortalecen la infraestructura vial, mejoran la calidad de vida de las familias fronterenses, y promueven la competitividad de la ciudad.

“Seguimos firmes en nuestro propósito de brindar calles seguras, limpias y transitables para todas y todos. Cada obra representa un paso más hacia un municipio ordenado y con rumbo claro”, expresó la edil, quien reiteró que el cambio de Frontera se construye con trabajo diario y coordinación entre ciudadanía y gobierno.

Durante el evento, una beneficiaria agradeció a la alcaldesa, en nombre de los vecinos, la atención y respuesta a una solicitud largamente esperada.

“Hoy nuestras calles cambian y también cambia nuestra vida”, expresó emocionada ante funcionarios y habitantes del sector.