Clausuran anexo femenil en Monclova; propietaria asegura que denuncias son falsas

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    Clausuran anexo femenil en Monclova; propietaria asegura que denuncias son falsas
    Autoridades estatales clausuraron el centro de rehabilitación femenil “Un Paso a la Vez” luego de denuncias por presuntas irregularidades en el trato hacia las internas. LIDIET MEXICANO

Tras denuncias por presuntos malos tratos y carencias en servicios básicos, autoridades estatales clausuraron el anexo “Un Paso a la Vez”; la propietaria rechaza las acusaciones y asegura contar con pruebas para defender la operación del centro

MONCLOVA, COAH.- El centro de rehabilitación para mujeres “Un Paso a la Vez”, ubicado en la colonia Primero de Mayo, fue clausurado por autoridades estatales tras una intervención derivada de denuncias y reportes relacionados con presuntas irregularidades en su operación.

Luego del operativo, algunas exinternas y familiares hicieron públicos diversos señalamientos sobre las condiciones en las que permanecían las mujeres dentro del establecimiento.

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Mencionaron presuntos malos tratos, restricciones en algunas actividades y carencias en servicios básicos dentro del sitio.

Las acusaciones motivaron la actuación de las autoridades, quienes realizaron el desalojo de las internas y aseguraron diversos elementos para integrarlos a la investigación correspondiente.

Sin embargo, la propietaria del centro, Karina García Cuéllar, rechazó las versiones difundidas y aseguró que tanto ella como el personal del anexo actuaron siempre dentro del marco legal y con apego a los protocolos de atención para personas en proceso de rehabilitación.

La responsable del establecimiento afirmó en entrevista con medios de comunicación que cuenta con documentación, permisos y evidencia en video que, a su consideración, demostrarán que las acusaciones de maltrato carecen de sustento.

Señaló que las grabaciones de las cámaras de vigilancia fueron puestas a disposición de las autoridades para esclarecer los hechos.

$!La propietaria del anexo aseguró que cuenta con documentación y videos de vigilancia que, afirmó, demostrarán que el personal actuó conforme a los protocolos establecidos.
La propietaria del anexo aseguró que cuenta con documentación y videos de vigilancia que, afirmó, demostrarán que el personal actuó conforme a los protocolos establecidos. LIDIET MEXICANO

Asimismo, defendió el trabajo realizado por Miroslava Saucedo, quien se desempeñaba como consejera dentro del centro y ha sido señalada por algunas de las denunciantes.

García Cuéllar sostuvo que las investigaciones permitirán conocer lo que realmente ocurría al interior del inmueble.

La propietaria argumentó además que algunas de las mujeres que realizaron los señalamientos se encontraban en proceso de recuperación por problemas de adicción y que, en algunos casos, habían protagonizado conflictos durante su estancia en el anexo.

Incluso aseguró haber recibido llamadas y mensajes de otras exinternas que respaldaron la labor realizada en el lugar.

De igual forma, manifestó sentirse afectada por las acusaciones y señaló que analizará las acciones legales que pudieran corresponder ante lo que considera un daño a su imagen y reputación.

Mientras las autoridades continúan con las investigaciones para determinar si existieron o no irregularidades dentro del centro de rehabilitación, las instalaciones permanecen cerradas y bajo resguardo oficial.

De acuerdo con la información proporcionada por la propietaria, el anexo femenil “Un Paso a la Vez” tenía aproximadamente dos años y medio de funcionamiento en Monclova antes de su clausura. Actualmente permanece cerrado en espera de que concluyan las indagatorias y se defina su situación legal.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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