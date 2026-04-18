Coahuila: a un año y nueve meses del feminicidio de Yajaira, su madre denuncia retrasos y exige justicia

Rut Sánchez, madre de la víctima, denunció el desgaste emocional que ha implicado la lentitud del caso y la falta de resultados en el proceso judicial.

SAN BUENAVENTURA, COAH.- A punto de cumplirse dos años del feminicidio de Yajaira Lizeth, su familia continúa enfrentando un proceso judicial marcado por retrasos, audiencias diferidas y cambios constantes en la defensa, sin que hasta ahora exista una sentencia.

En entrevista, recordó que su hija desapareció el 21 de julio de 2024 y que su cuerpo fue localizado el 5 de agosto del mismo año en un ejido del municipio, en avanzado estado de descomposición.

Por estos hechos fue detenido su ex pareja, identificado como Juan Carlos “N”, el 9 de agosto de 2024. Desde entonces, el caso fue judicializado; sin embargo, ha transitado por diversas etapas sin que se haya dictado una resolución.

La madre explicó que, aunque las investigaciones iniciales se realizaron de manera adecuada, el proceso comenzó a complicarse conforme avanzó en el sistema judicial. Señaló que las audiencias han sido pospuestas en múltiples ocasiones por cambios de abogados, fallas en notificaciones y cuestiones administrativas.

Indicó que el imputado incluso se ha declarado culpable y que se promovió un procedimiento abreviado para agilizar el caso, contemplando la pena máxima y la reparación del daño por 2 millones 700 mil pesos.

No obstante, aseguró que ni siquiera este mecanismo ha permitido avanzar hacia una sentencia.

“Las audiencias se han estado derivando por una cosa o por otra. Ya son meses sin que pase nada. Yo no quiero dinero, lo único que quiero es que él pague lo que le hizo a mi hija”, expresó.

Relató que recientemente acudió a una audiencia que fue diferida nuevamente, presuntamente por falta de notificación al imputado y a su defensa. Además, denunció que desde noviembre el acusado no ha sido presentado físicamente en las audiencias, bajo el argumento de fallas en su traslado.

Rut Sánchez también señaló la falta de comunicación por parte de las autoridades, al indicar que no fue informada oportunamente sobre el traslado del imputado entre centros penitenciarios.

La madre recordó que Yajaira dejó a tres hijos menores de edad, quienes actualmente están bajo el cuidado de su familia.