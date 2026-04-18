Coahuila: a un año y nueve meses del feminicidio de Yajaira, su madre denuncia retrasos y exige justicia

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Monclova
/ 18 abril 2026
    Coahuila: a un año y nueve meses del feminicidio de Yajaira, su madre denuncia retrasos y exige justicia
    El presunto responsable fue detenido en agosto de 2024, pero aún no recibe sentencia. CORTESÍA

Familia de la joven denuncia retrasos, fallas en el proceso judicial y exige justicia ante la falta de sentencia

SAN BUENAVENTURA, COAH.- A punto de cumplirse dos años del feminicidio de Yajaira Lizeth, su familia continúa enfrentando un proceso judicial marcado por retrasos, audiencias diferidas y cambios constantes en la defensa, sin que hasta ahora exista una sentencia.

Rut Sánchez, madre de la víctima, denunció el desgaste emocional que ha implicado la lentitud del caso y la falta de resultados en el proceso judicial.

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En entrevista, recordó que su hija desapareció el 21 de julio de 2024 y que su cuerpo fue localizado el 5 de agosto del mismo año en un ejido del municipio, en avanzado estado de descomposición.

Por estos hechos fue detenido su ex pareja, identificado como Juan Carlos “N”, el 9 de agosto de 2024. Desde entonces, el caso fue judicializado; sin embargo, ha transitado por diversas etapas sin que se haya dictado una resolución.

La madre explicó que, aunque las investigaciones iniciales se realizaron de manera adecuada, el proceso comenzó a complicarse conforme avanzó en el sistema judicial. Señaló que las audiencias han sido pospuestas en múltiples ocasiones por cambios de abogados, fallas en notificaciones y cuestiones administrativas.

Indicó que el imputado incluso se ha declarado culpable y que se promovió un procedimiento abreviado para agilizar el caso, contemplando la pena máxima y la reparación del daño por 2 millones 700 mil pesos.

No obstante, aseguró que ni siquiera este mecanismo ha permitido avanzar hacia una sentencia.

“Las audiencias se han estado derivando por una cosa o por otra. Ya son meses sin que pase nada. Yo no quiero dinero, lo único que quiero es que él pague lo que le hizo a mi hija”, expresó.

Relató que recientemente acudió a una audiencia que fue diferida nuevamente, presuntamente por falta de notificación al imputado y a su defensa. Además, denunció que desde noviembre el acusado no ha sido presentado físicamente en las audiencias, bajo el argumento de fallas en su traslado.

Rut Sánchez también señaló la falta de comunicación por parte de las autoridades, al indicar que no fue informada oportunamente sobre el traslado del imputado entre centros penitenciarios.

La madre recordó que Yajaira dejó a tres hijos menores de edad, quienes actualmente están bajo el cuidado de su familia.

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“Yo los he sacado adelante, pero eso no borra lo que pasó. Mi hija ya va a cumplir dos años y no hay justicia”, lamentó.

Ante esta situación, hizo un llamado al gobernador Manolo Jiménez Salinas para que intervenga y se agilice el proceso judicial.

“Señor gobernador, ayúdeme a que se termine de hacer justicia para mi hija. Eso es lo único que pido”, concluyó.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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