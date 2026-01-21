Coahuila: La pequeña Margarita muestra señales de recuperación tras sufrir quemaduras graves

Monclova
/ 21 enero 2026
    Coahuila: La pequeña Margarita muestra señales de recuperación tras sufrir quemaduras graves
    Hace algunos días, Gallero González y su equipo realizaron el primer boteo solidario en apoyo a la pequeña Margarita Ruby. FOTO: REDES SOCIALES

Un video donde mueve sus manos ha renovado la esperanza de su familia y generado muestras de apoyo

MONCLOVA, COAH.- Un pequeño movimiento bastó para devolver la esperanza. La imagen de una bebé moviendo sus manos, captada en video por su madre, se ha convertido en un símbolo de fortaleza tras un accidente doméstico que puso en riesgo su vida.

La menor es Margarita Ruby, de apenas un año y dos meses de edad, quien sufrió quemaduras de segundo y tercer grado luego de que una olla con frijoles hirviendo se le derramara accidentalmente encima, provocándole lesiones severas en brazos y pecho. El incidente ocurrió en el municipio de Frontera, Coahuila.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Atención, Coahuila! Frentes fríos 30 y 31 ocasionarán la tercera tormenta invernal en la región

Ante la gravedad del cuadro clínico, la niña fue trasladada a una unidad médica especializada en Sacramento, California, donde permanece bajo estricta supervisión médica y recibe tratamiento continuo para atender las quemaduras y prevenir complicaciones.

Fue en ese contexto cuando su madre, Mónica Abigail Romero, compartió un video que rápidamente despertó reacciones de empatía y solidaridad. En las imágenes se observa a la pequeña despierta, reaccionando y moviendo sus manos mientras interactúa de forma natural. La voz de la madre, cargada de emoción, acompaña el momento con palabras de ánimo y alivio.

