Coahuila: La pequeña Margarita muestra señales de recuperación tras sufrir quemaduras graves

MONCLOVA, COAH.- Un pequeño movimiento bastó para devolver la esperanza. La imagen de una bebé moviendo sus manos, captada en video por su madre, se ha convertido en un símbolo de fortaleza tras un accidente doméstico que puso en riesgo su vida.

La menor es Margarita Ruby, de apenas un año y dos meses de edad, quien sufrió quemaduras de segundo y tercer grado luego de que una olla con frijoles hirviendo se le derramara accidentalmente encima, provocándole lesiones severas en brazos y pecho. El incidente ocurrió en el municipio de Frontera, Coahuila.

Ante la gravedad del cuadro clínico, la niña fue trasladada a una unidad médica especializada en Sacramento, California, donde permanece bajo estricta supervisión médica y recibe tratamiento continuo para atender las quemaduras y prevenir complicaciones.

Fue en ese contexto cuando su madre, Mónica Abigail Romero, compartió un video que rápidamente despertó reacciones de empatía y solidaridad. En las imágenes se observa a la pequeña despierta, reaccionando y moviendo sus manos mientras interactúa de forma natural. La voz de la madre, cargada de emoción, acompaña el momento con palabras de ánimo y alivio.