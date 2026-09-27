Colectivos identifican 30 posibles casos de desaparecidos en Región Centro; localizan a dos en Cereso

MONCLOVA, COAH.- Un total de 30 posibles positivos y dos nuevos casos de personas localizadas en el Centro de Readaptación Social (Cereso) fueron detectados durante la jornada de Búsqueda Nacional en Vida realizada en Monclova, Frontera y San Buenaventura. Lucy López Castruita, representante del colectivo Bosque Clama Justicia, explicó que los 30 posibles positivos surgieron a partir de personas que reconocieron a individuos en las fotografías de búsqueda que llevan consigo las familias y proporcionaron datos sobre lugares y fechas en los que pudieron haberlos visto.

AÚN DEBEN CONFIRMARSE López Castruita aclaró que estos casos todavía no pueden considerarse localizaciones confirmadas, debido a que cada señalamiento debe ser investigado para determinar si corresponde o no a alguna de las personas buscadas. “Los posibles positivos es cuando alguien reconoce a alguien de las fotografías que traemos y nos dicen que los conocieron en tal fecha y empieza a salir una nueva línea de investigación”, explicó. La representante del colectivo señaló que los datos obtenidos deberán recibir seguimiento hasta confirmar o descartar cada caso. Incluso, antes de continuar hacia Piedras Negras, surgió otro posible positivo relacionado con la conexión entre los centros penitenciarios de ambas ciudades. En ese caso, indicó que existe una posibilidad considerable de que corresponda a la persona que buscan, aunque todavía deberá realizarse la investigación correspondiente. DOS PERSONAS FUERON LOCALIZADAS Durante la jornada también fueron identificados dos casos de personas que se encontraban en el Cereso sin que sus familiares tuvieran conocimiento de su paradero.

López Castruita informó que, una vez concluida la jornada, se dará aviso a las familias para comunicarles que sus seres queridos fueron localizados. Señaló que la mayoría de los posibles casos identificados durante esta etapa corresponden a hombres. La Búsqueda Nacional en Vida se desarrolla del 20 de septiembre al 3 de octubre y contempla recorridos en distintos puntos para obtener información que permita localizar a personas reportadas como desaparecidas. En la jornada participan colectivos procedentes de diversos estados del país.