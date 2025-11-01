Color, música y raíces: así se vivió el desfile Flores y Calaveras en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Con un ambiente de fiesta y orgullo por las tradiciones mexicanas, Monclova vivió este 31 de octubre el Desfile de Día de Muertos, parte del festival Flores y Calaveras 2025, encabezado por el alcalde Carlos Villarreal Pérez. El recorrido inició frente a la Policía Municipal sobre la calle Hidalgo y culminó en la Plaza Aldama, donde miles de familias disfrutaron de comparsas, música y coloridas expresiones artísticas que llenaron de vida el centro histórico. TE PUEDE INTERESAR: ‘Noah’ huele el delito: perro K9 detecta droga en paqueterías de Torreón

El evento, organizado por el Ayuntamiento en coordinación con el Gobierno del Estado, reunió a estudiantes, artistas y colectivos culturales que rindieron homenaje a las raíces mexicanas con un derroche de creatividad y alegría. Las plazas más emblemáticas —Principal, del Canónigo, Zapopan, Aldama y el Museo Coahuila y Texas— se convirtieron en escenarios para la exposición de altares elaborados por jóvenes de distintas instituciones educativas, como la FCA Monclova, la Escuela Normal de Monclova, la Universidad Vizcaya y el Instituto Central Coahuila.