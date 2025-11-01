Color, música y raíces: así se vivió el desfile Flores y Calaveras en Monclova
El desfile encabezado por el alcalde Carlos Villarreal reunió a familias, artistas y estudiantes en una jornada de cultura y tradición
MONCLOVA, COAH.- Con un ambiente de fiesta y orgullo por las tradiciones mexicanas, Monclova vivió este 31 de octubre el Desfile de Día de Muertos, parte del festival Flores y Calaveras 2025, encabezado por el alcalde Carlos Villarreal Pérez.
El recorrido inició frente a la Policía Municipal sobre la calle Hidalgo y culminó en la Plaza Aldama, donde miles de familias disfrutaron de comparsas, música y coloridas expresiones artísticas que llenaron de vida el centro histórico.
El evento, organizado por el Ayuntamiento en coordinación con el Gobierno del Estado, reunió a estudiantes, artistas y colectivos culturales que rindieron homenaje a las raíces mexicanas con un derroche de creatividad y alegría.
Las plazas más emblemáticas —Principal, del Canónigo, Zapopan, Aldama y el Museo Coahuila y Texas— se convirtieron en escenarios para la exposición de altares elaborados por jóvenes de distintas instituciones educativas, como la FCA Monclova, la Escuela Normal de Monclova, la Universidad Vizcaya y el Instituto Central Coahuila.
“Nos llena de orgullo ver cómo nuestras tradiciones unen a las familias y muestran la riqueza cultural de Monclova”, expresó el alcalde Villarreal Pérez, quien reiteró su compromiso de impulsar la cultura, la educación y la convivencia familiar.
Con el festival Flores y Calaveras, la capital del acero volvió a demostrar que es una ciudad con corazón, cultura y rumbo firme hacia el siguiente nivel.