Color, música y raíces: así se vivió el desfile Flores y Calaveras en Monclova

Monclova
/ 1 noviembre 2025
    Color, música y raíces: así se vivió el desfile Flores y Calaveras en Monclova
    El alcalde Carlos Villarreal encabezó el Desfile de Día de Muertos dentro del festival Flores y Calaveras. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

El desfile encabezado por el alcalde Carlos Villarreal reunió a familias, artistas y estudiantes en una jornada de cultura y tradición

MONCLOVA, COAH.- Con un ambiente de fiesta y orgullo por las tradiciones mexicanas, Monclova vivió este 31 de octubre el Desfile de Día de Muertos, parte del festival Flores y Calaveras 2025, encabezado por el alcalde Carlos Villarreal Pérez.

El recorrido inició frente a la Policía Municipal sobre la calle Hidalgo y culminó en la Plaza Aldama, donde miles de familias disfrutaron de comparsas, música y coloridas expresiones artísticas que llenaron de vida el centro histórico.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Noah’ huele el delito: perro K9 detecta droga en paqueterías de Torreón

$!Familias y artistas llenaron de color las calles del centro histórico de Monclova.
Familias y artistas llenaron de color las calles del centro histórico de Monclova. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

El evento, organizado por el Ayuntamiento en coordinación con el Gobierno del Estado, reunió a estudiantes, artistas y colectivos culturales que rindieron homenaje a las raíces mexicanas con un derroche de creatividad y alegría.

Las plazas más emblemáticas —Principal, del Canónigo, Zapopan, Aldama y el Museo Coahuila y Texas— se convirtieron en escenarios para la exposición de altares elaborados por jóvenes de distintas instituciones educativas, como la FCA Monclova, la Escuela Normal de Monclova, la Universidad Vizcaya y el Instituto Central Coahuila.

$!Estudiantes monclovenses destacaron por la creatividad de sus altares y comparsas.
Estudiantes monclovenses destacaron por la creatividad de sus altares y comparsas. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

“Nos llena de orgullo ver cómo nuestras tradiciones unen a las familias y muestran la riqueza cultural de Monclova”, expresó el alcalde Villarreal Pérez, quien reiteró su compromiso de impulsar la cultura, la educación y la convivencia familiar.

Con el festival Flores y Calaveras, la capital del acero volvió a demostrar que es una ciudad con corazón, cultura y rumbo firme hacia el siguiente nivel.

Temas


Cultura
Día De Muertos
Festividades

Localizaciones


Monclova

true

Moisés Rodríguez

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
En contraste, muertes en accidentes tienen tendencia irregular en 2025: van más que en 2020, pero menos que en 2024.

Coahuila: En 6 años, aumentan ¡147%! lesionados en accidentes de tránsito
Coahuila quiere entrar al mapa de los chips

Coahuila quiere entrar al mapa de los chips
Estudios revelan la situación en la que se encuentra el Río Colorado, pero no se detalla actualidad de Río Bravo.

Debe México aumentar 52% entregas de agua a EU para ponerse al corriente en 5 años
EU recurrió a instalaciones no convencionales, como prisiones ubicadas en zonas remotas, estructuras precarias tipo tienda de campaña y cárceles en otros países.

Bate Trump récord histórico de detenciones de migrantes irregulares
La presidenta Claudia Sheinbaum expresa sus condolencias a la familia de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, tras su asesinato durante la celebración del Día de Muertos en Michoacán

‘Condenable, cobarde, vil homicidio’: Sheinbaum señala investigaciones sobre asesinato de Carlos Manzo
true

La ejecución de Carlos Manzo
Desconsuelo

Desconsuelo
true

POLITICÓN: Ramírez Bedolla es repudiado en funeral de Carlos Manzo, alcalde asesinado de Uruapan