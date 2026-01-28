Comercios de Monclova enfrentan la peor cuesta de enero en años

MONCLOVA, COAH.- Monclova vive una de las cuestas de enero más severas de los últimos años, con una caída de hasta 40 por ciento en las ventas del comercio local, advirtió la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), que alertó sobre un panorama económico adverso al cierre del primer mes de 2026. De acuerdo con el organismo empresarial, prácticamente todos los giros comerciales han resultado afectados por la baja en el consumo, incluso aquellos relacionados con la venta de alimentos, que tradicionalmente mantienen mayor estabilidad frente a las crisis económicas. TE PUEDE INTERESAR: Miguel Ángel Medina deja la FGE Región Centro y se integra a oficinas centrales

Arturo Valdés Pérez, vicepresidente de Canaco Monclova, señaló que los comerciantes no recuerdan un inicio de año tan complicado como el actual, aun cuando reconocen que el sector ha enfrentado años difíciles. “Teníamos mucho tiempo sin ver un enero así. Todos han sido complicados, pero este sí es una cuesta verdadera. La situación está dura, pero como comerciantes no aflojamos, resistimos y seguimos adelante”, expresó. Valdés Pérez explicó que la disminución en las ventas alcanza hasta un 40 por ciento, lo que ha obligado a muchos negocios a replantear su operación diaria. Indicó que incluso los establecimientos de comida han resentido la baja en el consumo. “Hasta ellos están batallando; si a los negocios de alimentos les va mal, imagínese cómo estamos los demás”, señaló. El representante del comercio organizado recordó que la economía de Monclova arrastra un impacto prolongado desde el cierre de Altos Hornos de México (AHMSA), ocurrido hace tres años, que derivó en la pérdida de miles de empleos y una reducción significativa en la circulación de dinero en la región, efectos que siguen golpeando al comercio local.