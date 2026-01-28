Comercios de Monclova enfrentan la peor cuesta de enero en años

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/ 28 enero 2026
    Comercios de Monclova enfrentan la peor cuesta de enero en años
    La baja en el consumo afecta desde pequeños negocios hasta establecimientos de alimentos en Monclova. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

Canaco reporta una caída de hasta 40 por ciento en las ventas y un consumo debilitado en todos los giros

MONCLOVA, COAH.- Monclova vive una de las cuestas de enero más severas de los últimos años, con una caída de hasta 40 por ciento en las ventas del comercio local, advirtió la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), que alertó sobre un panorama económico adverso al cierre del primer mes de 2026.

De acuerdo con el organismo empresarial, prácticamente todos los giros comerciales han resultado afectados por la baja en el consumo, incluso aquellos relacionados con la venta de alimentos, que tradicionalmente mantienen mayor estabilidad frente a las crisis económicas.

TE PUEDE INTERESAR: Miguel Ángel Medina deja la FGE Región Centro y se integra a oficinas centrales

$!Comerciantes aplican descuentos y promociones para enfrentar la caída en ventas.
Comerciantes aplican descuentos y promociones para enfrentar la caída en ventas. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

Arturo Valdés Pérez, vicepresidente de Canaco Monclova, señaló que los comerciantes no recuerdan un inicio de año tan complicado como el actual, aun cuando reconocen que el sector ha enfrentado años difíciles.

“Teníamos mucho tiempo sin ver un enero así. Todos han sido complicados, pero este sí es una cuesta verdadera. La situación está dura, pero como comerciantes no aflojamos, resistimos y seguimos adelante”, expresó.

Valdés Pérez explicó que la disminución en las ventas alcanza hasta un 40 por ciento, lo que ha obligado a muchos negocios a replantear su operación diaria. Indicó que incluso los establecimientos de comida han resentido la baja en el consumo.

“Hasta ellos están batallando; si a los negocios de alimentos les va mal, imagínese cómo estamos los demás”, señaló.

El representante del comercio organizado recordó que la economía de Monclova arrastra un impacto prolongado desde el cierre de Altos Hornos de México (AHMSA), ocurrido hace tres años, que derivó en la pérdida de miles de empleos y una reducción significativa en la circulación de dinero en la región, efectos que siguen golpeando al comercio local.

$!La falta de empleo y circulante continúa reflejándose en los comercios de la ciudad.
La falta de empleo y circulante continúa reflejándose en los comercios de la ciudad. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

TE PUEDE INTERESAR: Autoridades alistan feria del empleo para Región Sureste de Coahuila

Ante este escenario, explicó que los comerciantes han tenido que aplicar diversas estrategias para mantenerse activos, entre ellas la reducción de gastos, la implementación de promociones, descuentos y ofertas especiales, así como el fortalecimiento del servicio al cliente para atraer consumidores.

Finalmente, Valdés Pérez confió en que los próximos meses puedan traer una mejora gradual en las condiciones económicas de la ciudad, aunque reconoció que el desafío inmediato es resistir.

“Hay que aguantar, economizar lo más posible y seguir trabajando. Confiamos en que vienen cosas buenas, pero por ahora toca mantenerse firmes”, concluyó.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Economía
Empresas
Consumo

Localizaciones


Monclova

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Waldo - Humanismo MAGA

Humanismo MAGA
true

Ayuda a Cuba, por ideología y no por humanismo
true

POLITICÓN: Afronta el PAN de Coahuila su peor condición al no ir en alianza, ¿mantendrá el registro?
Alfredo López Villarreal, presidente de Coparmex Coahuila Sureste, informó sobre el reajuste de personal en plantas proveedoras del sector automotriz.

Reajuste en Lear impactará a 200 trabajadores automotrices en Coahuila: Coparmex
Mujeres que no llevan el pañuelo legalmente requerido caminan por una acera en la calle Enqelab-e-Eslami (Revolución Islámica) en el centro de Teherán, Irán, el domingo 25 de enero de 2026.

Posible ataque de EU a Irán provoca preocupación en Medio Oriente

Dheilly tuvo paso por el futbol universitario canadiense antes de llegar al profesional.

Dinos de Saltillo anuncian la llegada del liniero defensivo Nicholas Dheilly
La psicóloga Julia Sheffield en su oficina del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt. Sheffield fue de las primeras en alertar sobre cómo la IA puede reforzar creencias delirantes en los pacientes.

¿Qué tan graves son los delirios relacionados con la IA? Se lo preguntamos a las personas que los tratan
Un teléfono inteligente transformado en objeto de devoción mediante una cruz luminiscente y un rosario, simbolizando la nueva “religión” tecnológica.

¿Tiene sentido que la gente vea a la IA como Dios?