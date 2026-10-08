Con arte, tradición y música, Monclova celebrará el Día de Muertos y Otoño en el Ecoparque

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    Con arte, tradición y música, Monclova celebrará el Día de Muertos y Otoño en el Ecoparque
    El Festival de Día de Muertos incluye pasarela y concurso de catrinas, con 35 participantes inscritos. LIDIET MEXICANO

El programa incluye pasarela y concurso de catrinas, exposiciones, alumbradas en miradores, desfile por el Centro Histórico y actividades en el Ecoparque; se extiende la invitación para disfrutar del 14 de octubre al 2 de noviembre

MONCLOVA, COAH.- El Gobierno Municipal de Monclova, a través del Departamento de Arte y Cultura, invita a las familias al Festival de Día de Muertos y Otoño, que se realizará del 14 de octubre al 2 de noviembre con una agenda de actividades culturales, artísticas y tradicionales.

El programa inicia el 14 de octubre con la Pasarela y Concurso de Catrinas, de 7:00 a 9:00 de la noche en la Feria de Monclova, con 35 participantes inscritos. El 16 de octubre, en el Museo Coahuila y Texas, se inaugurarán las exposiciones “La Muerte se Pinta Sola” y “La Muerte Grabada”, además del Mercadito Emprendedor, a las 6:00 de la tarde.

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El 23 y 29 de octubre se realizarán alumbradas en los miradores de las colonias San Francisco y Guerrero, respectivamente, con la participación de instituciones educativas. El 30 de octubre tendrá lugar el Desfile de Catrinas, a las 6:00 de la tarde, por el Centro Histórico, partiendo de la Comandancia Municipal hacia el Museo Coahuila y Texas.

$!El Desfile de Catrinas recorrerá el Centro Histórico el 30 de octubre, de la Comandancia Municipal al Museo Coahuila y Texas.
El Desfile de Catrinas recorrerá el Centro Histórico el 30 de octubre, de la Comandancia Municipal al Museo Coahuila y Texas. LIDIET MEXICANO

Del 22 al 31 de octubre, el Ecoparque Monclova será sede de “Otoño en el Ecoparque”, con fotografía, música en vivo, cine, actividades culturales, noche de leyendas y concursos. El 2 de noviembre, en el Panteón Guadalupe, se llevará a cabo una alumbrada con presentaciones de teatro.

La convocatoria para el Concurso de Catrinas Literarias permanece abierta hasta el 18 de octubre. Las bases pueden consultarse en las redes sociales oficiales del Departamento de Arte y Cultura.

$!El Ecoparque Monclova será sede de “Otoño en el Ecoparque” del 22 al 31 de octubre, con música, cine y noche de leyendas.
El Ecoparque Monclova será sede de “Otoño en el Ecoparque” del 22 al 31 de octubre, con música, cine y noche de leyendas. LIDIET MEXICANO

“Invitamos a las familias a disfrutar y ser parte de este Festival de Día de Muertos, que nos permite mantener vivas nuestras tradiciones y compartirlas con las nuevas generaciones”, señaló el alcalde Carlos Villarreal.

El Municipio señaló que el festival se realiza con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez y en coordinación con instituciones educativas y organismos culturales.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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