Con arte, tradición y música, Monclova celebrará el Día de Muertos y Otoño en el Ecoparque

MONCLOVA, COAH.- El Gobierno Municipal de Monclova, a través del Departamento de Arte y Cultura, invita a las familias al Festival de Día de Muertos y Otoño, que se realizará del 14 de octubre al 2 de noviembre con una agenda de actividades culturales, artísticas y tradicionales. El programa inicia el 14 de octubre con la Pasarela y Concurso de Catrinas, de 7:00 a 9:00 de la noche en la Feria de Monclova, con 35 participantes inscritos. El 16 de octubre, en el Museo Coahuila y Texas, se inaugurarán las exposiciones “La Muerte se Pinta Sola” y “La Muerte Grabada”, además del Mercadito Emprendedor, a las 6:00 de la tarde.

El 23 y 29 de octubre se realizarán alumbradas en los miradores de las colonias San Francisco y Guerrero, respectivamente, con la participación de instituciones educativas. El 30 de octubre tendrá lugar el Desfile de Catrinas, a las 6:00 de la tarde, por el Centro Histórico, partiendo de la Comandancia Municipal hacia el Museo Coahuila y Texas.

Del 22 al 31 de octubre, el Ecoparque Monclova será sede de “Otoño en el Ecoparque”, con fotografía, música en vivo, cine, actividades culturales, noche de leyendas y concursos. El 2 de noviembre, en el Panteón Guadalupe, se llevará a cabo una alumbrada con presentaciones de teatro. La convocatoria para el Concurso de Catrinas Literarias permanece abierta hasta el 18 de octubre. Las bases pueden consultarse en las redes sociales oficiales del Departamento de Arte y Cultura.

“Invitamos a las familias a disfrutar y ser parte de este Festival de Día de Muertos, que nos permite mantener vivas nuestras tradiciones y compartirlas con las nuevas generaciones”, señaló el alcalde Carlos Villarreal. El Municipio señaló que el festival se realiza con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez y en coordinación con instituciones educativas y organismos culturales.