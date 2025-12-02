Con nevada mágica inauguran la Estación Navidad en Frontera

FRONTERA, COAH.- Bajo una nevada inesperada que convirtió la Plaza Principal en un escenario de cuento, la alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú encabezó el encendido oficial de la Estación Navidad, un espacio temático que desde este martes se transformó en el punto de encuentro familiar por excelencia. Entre luces, música y un ambiente festivo, miles de personas se dieron cita para dar inicio a la temporada decembrina más mágica que ha vivido la ciudad en años.

Con evidente emoción, la edil agradeció la respuesta de los fronterenses y destacó que la esencia del proyecto es sencilla, pero profundamente simbólica: reunir a las familias en un entorno donde la ilusión, la esperanza y la alegría iluminen cada rincón. "Esta atmósfera es el reflejo de lo que somos: una comunidad unida y llena de entusiasmo", señaló Pérez Cantú frente al monumental pino LED que se robó las miradas. La plaza lució completamente renovada gracias al trabajo coordinado entre Servicios Primarios, Logística, Educación y Arte y Cultura. El recorrido incluye un túnel luminoso de 10 metros, villas navideñas en gran formato, un pino monumental, y un espectáculo de nieve artificial que emocionó a niños y adultos.

El ambiente se complementó con duendes, personajes temáticos y la esperada llegada de Santa Claus, quien instaló su tradicional buzón para recibir cartas. La velada contó con presentaciones artísticas que dieron calidez a la fría noche: la Rondalla de la Secundaria Justo Sierra, los villancicos del Grupo de Adulto Mayor del DIF Frontera y los números de danza de OG Studio, dirigidos por Andrea Escamilla Sevilla, con la participación de grupos minis, kids y juvenil.

La Estación Navidad permanecerá abierta del 2 de diciembre al 6 de enero de 2026, invitando a las familias a tomarse fotografías, convivir y disfrutar de un recorrido lleno de luz y color con el que Frontera celebra la temporada más esperada del año.