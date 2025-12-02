Coahuila ya es referente nacional en ordenamiento territorial: Ángel Mahatma Sánchez

Coahuila
/ 2 diciembre 2025
    Coahuila ya es referente nacional en ordenamiento territorial: Ángel Mahatma Sánchez
    Durante su comparecencia, Ángel Mahatma Sánchez expuso que Coahuila alcanzó los primeros lugares nacionales en servicios básicos y eficiencia de agua potable. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA

También la entidad se colocó en segundo lugar con menor población vulnerable y menos carencias sociales, agregó el funcionario en su comparecencia ante el Congreso del Estado

Gracias a la gestión realizada en este segundo año de la administración pública estatal, Coahuila se posicionó como “un referente nacional en materia de ordenamiento territorial, vivienda y agua”.

Así lo sostuvo Ángel Mahatma Sánchez Guajardo, titular de la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial de Coahuila (SEVOT), durante su comparecencia ante el Congreso del Estado, como parte de la glosa del segundo informe anual del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

En sesión encabezada por el diputado Sergio Zenón Velázquez Vázquez, coordinador de la Comisión de Finanzas, el funcionario estatal informó que en este segundo ejercicio la entidad se ubicó en el segundo lugar nacional en menor carencia de servicios básicos en viviendas.

$!Las acciones de regularización, escrituración y apoyo a vivienda social impulsadas en todas las regiones del estado han permitido reducir carencias y fortalecer el desarrollo urbano ordenado.
Las acciones de regularización, escrituración y apoyo a vivienda social impulsadas en todas las regiones del estado han permitido reducir carencias y fortalecer el desarrollo urbano ordenado. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA

También se colocó en segundo lugar nacional con menor población vulnerable y menos carencias sociales; tercer lugar nacional con menor porcentaje de viviendas con piso de tierra; segundo lugar nacional en eficiencia de cloración del agua, y cuarto lugar nacional en cobertura de agua potable.

En la presentación inicial de resultados, Sánchez Guajardo dio a conocer que se han entregado 3 mil escrituras, con un ahorro social de 97 millones de pesos para las familias beneficiadas, y dijo que 8 mil 832 familias cuentan con certeza jurídica.

Se refirió a 520 contratos firmados para otorgar facilidades de pago; 3 mil 221 lotes y viviendas han sido regularizados; se han realizado 2 mil 827 legalizaciones; se han instalado 159 módulos de atención ciudadana, y 44 lotes se donaron al Infonavit.

Se invirtieron 150.5 millones de pesos en obras hidráulicas; se realizaron mil 810 acciones de control de agua; 60 funcionarios públicos fueron capacitados para el fortalecimiento técnico a municipios, y más de 37 mil coahuilenses fueron beneficiados en materia de certeza jurídica, vivienda y agua.

En suma, “nuestros resultados son claros y medibles: hay más certeza jurídica, vivienda adecuada y agua para todas y todos; así es como seguimos construyendo en equipo un Coahuila con rumbo”, afirmó el funcionario.

El secretario respondió a preguntas de las diputadas Edna Ileana Dávalos Elizondo, Claudia Elizabeth Aldrete García y Zulmma Verenice Guerrero Cázares, así como de los legisladores Guillermo Ruiz Guerra, Luis Jaime Ponce Ortiz y, en una segunda ronda, del diputado Gerardo Abraham Aguado Gómez.

Destacó que, gracias a la buena coordinación que se mantiene con el Gobierno Federal y los 38 gobiernos municipales de la entidad, ha sido posible alcanzar los logros señalados.

Al hablar sobre los problemas de inundación y zonas de riesgo en las manchas urbanas, indicó que es una prioridad del actual gobierno estatal atender esta problemática, en acuerdo con los habitantes de dichas áreas.

Anunció que, con objeto de reducir las inundaciones en temporadas de lluvia, se tiene en proyecto una obra a ejecutarse en Saltillo, con apoyo de la Conagua, para hacer adecuaciones al arroyo El Cuatro, con una inversión de 400 millones de pesos.

Agregó que hay interés en impulsar acciones de beneficio colectivo en los polos de desarrollo de la entidad, así como para reducir el déficit de vivienda, principalmente en las regiones Centro y Carbonífera.

También se buscan nuevas áreas para desarrollos habitacionales “para poder donarlas, como se ha hecho en Monclova, a fin de que los proyectos salgan más rápido y las familias se beneficien con casas a bajo costo”.

En materia de escrituración, se entregaron 895 títulos de propiedad en la Región Sureste; 605, en la Norte; 550, en La Laguna; 392, en la Región Centro; 350, en la Carbonífera; 130, en Cinco Manantiales, y 78 en la Región Desierto.

Consideró que estos resultados son fruto de la coordinación con los municipios del estado, donde se fortalecen las brigadas de campo y módulos de atención, junto al equipo de Mejora, acercando de manera permanente los servicios de regularización a las colonias, los barrios y los ejidos.

Resaltó que se firmaron convenios con el Colegio de Notarios Públicos del Estado de Coahuila, a fin de que se redujeran los costos notariales, se acercaran los servicios en todas las regiones del estado y se facilitara la formalización de 341 escrituras adicionales, beneficiando con certeza jurídica a mil 194 familias.

A través del programa Echados pa’ delante, se firmaron 520 contratos de regularización, con descuentos y facilidades de pago a familias con adeudos ante la Comisión Estatal de Vivienda, que beneficiaron a mil 820 coahuilenses.

Se entregaron 500 cartas de liberación que permitieron a mil 750 propietarios concluir sus procesos de escrituración.

Con el programa “A pasos de gigante”, se regularizaron 3 mil 221 lotes y viviendas, brindando certeza jurídica a 11 mil 274 beneficiarios.

Se fortaleció la coordinación con el Gobierno Federal para ejecutar el programa Vivienda para el Bienestar, con el objetivo de ofertar vivienda social y promover el acceso a créditos y apoyos habitacionales para los sectores más vulnerables.

Para ello, el Gobierno del Estado donó 44 lotes al Infonavit, ubicados en la colonia Colinas de Santiago, en el municipio de Monclova, donde se construyen 88 viviendas para familias trabajadoras, de 60 metros cuadrados, con un valor tope de 630 mil pesos por casa habitación.

En la Región Norte se concluyó la primera etapa de modernización de la planta de tratamiento de aguas residuales en el municipio de Piedras Negras, en lo cual fueron invertidos 41.5 millones de pesos, beneficiándose a 174 mil coahuilenses.

En Nava y Villa Unión se aplicaron 38.2 millones de pesos en obras de mejora hidráulica, lo que, con el apoyo de la empresa Constellation Brands, benefició a 7 mil 300 habitantes.

David Guillén Patiño

Poseedor de un alto sentido de responsabilidad social, todos los días pone a prueba su compromiso ético y profesional, asumido a lo largo de 42 años como reportero, jefe de información, editor, cartonista, productor de radio, comentarista y docente.

Ha sido consultor y portavoz en siete campañas electorales y de instituciones como el STUAC, la Secretaría de Economía, el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo (IMCS), la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CDHEC) y el Congreso del Estado de Coahuila, donde además fue asesor parlamentario en dos legislaturas consecutivas.

Estudioso del derecho y de otras disciplinas del conocimiento, desde hace más de tres lustros su columna politemática “Palabras Mayores” ha sido publicada en al menos una docena de medios impresos de la entidad y la región.

