Acusan a custodios de Ferromex por golpear a migrantes en Torreón; organización civil exige frenar la violencia

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    Acusan a custodios de Ferromex por golpear a migrantes en Torreón; organización civil exige frenar la violencia
    Integrantes del Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi denunciaron presuntas agresiones cometidas contra tres migrantes en las inmediaciones de las vías ferroviarias de Torreón. SANDRA GÓMEZ

La organización conoció el caso un día después, cuando los migrantes heridos fueron canalizados a la Casa del Día para recibir atención

TORREÓN, COAH.– El Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi alzó la voz para denunciar un violento ataque contra tres migrantes, cometido la tarde-noche del pasado 26 de mayo cerca de las vías ferroviarias, en las inmediaciones del Museo del Algodón de Torreón.

La titular de la organización, Edna Xtabay Muñoz Barbosa, detalló que los afectados son dos ciudadanos venezolanos y uno marroquí. Según los reportes, todos fueron agredidos físicamente por agentes de seguridad privada que custodian los patios de Ferromex.

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Con base en las declaraciones recabadas, el migrante originario de Marruecos recibió fuertes golpes en la cabeza con macanas. Por su parte, uno de los sudamericanos fue golpeado y posteriormente lanzado a un estanque de aguas residuales.

La defensora de derechos humanos precisó que la agrupación civil tuvo conocimiento del incidente hasta el día siguiente, luego de que las autoridades locales canalizaran a los heridos a la Casa del Día. Fue en ese espacio donde los activistas revisaron sus lesiones y recolectaron los testimonios del suceso.

“La brutalidad va en aumento y no podemos normalizar estos escenarios. Son conductas crueles que atentan contra la dignidad de quienes únicamente persiguen una vida mejor”, aseveró Muñoz Barbosa.

La activista puntualizó que los afectados se negaron a proceder legalmente por miedo a frenar su viaje, ya que su prioridad es avanzar hacia la frontera y temen que un proceso legal entorpezca sus trámites de regularización migratoria.

De igual forma, remarcó que, si bien las amenazas y roces ya eran recurrentes en ese perímetro ferroviario, no se tenía antecedente de un ataque con semejante nivel de saña y fuerza física.

Ante esta situación, la directora del Centro Juan Gerardi exhortó firmemente a la compañía de seguridad a auditar sus operativos internos para erradicar por completo este tipo de conductas delictivas.

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El organismo externó también su preocupación por la salud del migrante golpeado en el cráneo, puesto que manifestó experimentar síntomas de vértigo y desorientación tras los impactos.

Se dio a conocer que el grupo agredido ya partió de Torreón con destino a Gómez Palacio, mientras la organización humanitaria evalúa qué recursos o medidas legales interponer por este caso.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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