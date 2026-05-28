Acusan a custodios de Ferromex por golpear a migrantes en Torreón; organización civil exige frenar la violencia

La titular de la organización, Edna Xtabay Muñoz Barbosa, detalló que los afectados son dos ciudadanos venezolanos y uno marroquí. Según los reportes, todos fueron agredidos físicamente por agentes de seguridad privada que custodian los patios de Ferromex.

TORREÓN, COAH.– El Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi alzó la voz para denunciar un violento ataque contra tres migrantes, cometido la tarde-noche del pasado 26 de mayo cerca de las vías ferroviarias, en las inmediaciones del Museo del Algodón de Torreón .

Con base en las declaraciones recabadas, el migrante originario de Marruecos recibió fuertes golpes en la cabeza con macanas. Por su parte, uno de los sudamericanos fue golpeado y posteriormente lanzado a un estanque de aguas residuales.

La defensora de derechos humanos precisó que la agrupación civil tuvo conocimiento del incidente hasta el día siguiente, luego de que las autoridades locales canalizaran a los heridos a la Casa del Día. Fue en ese espacio donde los activistas revisaron sus lesiones y recolectaron los testimonios del suceso.

“La brutalidad va en aumento y no podemos normalizar estos escenarios. Son conductas crueles que atentan contra la dignidad de quienes únicamente persiguen una vida mejor”, aseveró Muñoz Barbosa.

La activista puntualizó que los afectados se negaron a proceder legalmente por miedo a frenar su viaje, ya que su prioridad es avanzar hacia la frontera y temen que un proceso legal entorpezca sus trámites de regularización migratoria.

De igual forma, remarcó que, si bien las amenazas y roces ya eran recurrentes en ese perímetro ferroviario, no se tenía antecedente de un ataque con semejante nivel de saña y fuerza física.

Ante esta situación, la directora del Centro Juan Gerardi exhortó firmemente a la compañía de seguridad a auditar sus operativos internos para erradicar por completo este tipo de conductas delictivas.