Condonarán recargos a negocios con venta de alcohol en Monclova

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    Condonarán recargos a negocios con venta de alcohol en Monclova
    Alberto Medina informó que la condonación de recargos busca facilitar que pequeños negocios con venta de alcohol se pongan al corriente con el refrendo municipal. LIDIET MEXICANO

La medida busca que establecimientos con adeudos en el refrendo anual regularicen su situación ante el municipio

MONCLOVA, COAH.- El Cabildo de Monclova aprobó por unanimidad la condonación del 100 por ciento en los recargos del refrendo anual para negocios con venta de bebidas alcohólicas que mantienen adeudos ante el municipio.

El secretario del Ayuntamiento, Alberto Medina, informó que la medida está dirigida principalmente a pequeños comercios que no han podido regularizar sus pagos debido a la situación económica que enfrenta la ciudad.

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Explicó que el objetivo es incentivar a los propietarios a ponerse al corriente y operar dentro de la legalidad, evitando que continúen acumulando cargos adicionales por el retraso en el cumplimiento de esta obligación.

Medina señaló que los recargos se generan mensualmente para quienes no realizan el pago correspondiente. Sin embargo, con la autorización del Cabildo se eliminarán esos cobros para facilitar la regularización de los establecimientos.

Indicó que la mayor parte de las grandes cadenas comerciales cumple con este trámite durante los primeros meses del año, mientras que el rezago se concentra principalmente en pequeños negocios y tiendas de colonia.

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Agregó que la Dirección de Ingresos ha realizado visitas y censos para identificar a los establecimientos con atrasos, por lo que ahora podrá informarles formalmente sobre este incentivo fiscal.

No obstante, recordó que la legislación contempla la cancelación de permisos para quienes continúen incumpliendo una vez concluido el plazo otorgado, por lo que exhortó a los propietarios a aprovechar la condonación y regularizar su situación.

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Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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