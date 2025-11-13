Confirman maltrato infantil en Castaños; madre será denunciada

CASTAÑOS, COAHUILA.– La Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) confirmó un caso de maltrato físico y omisión de cuidados en un niño de dos años en el municipio de Castaños. Tras las evidencias médicas y las condiciones en que fue encontrado, la dependencia presentó una denuncia penal contra la madre ante la Fiscalía General del Estado.

El caso se originó a partir de un reporte ciudadano que alertó a las autoridades sobre posibles agresiones a un menor. Al acudir al domicilio, personal de la Procuraduría encontró al niño en un entorno con falta de higiene, desorden y sin atención básica. El pequeño presentaba cicatrices antiguas, así como lesiones recientes que levantaron sospechas de golpes y quemaduras.

El médico legista de la Fiscalía certificó las lesiones y confirmó que correspondían a un cuadro de maltrato físico. Con base en ese dictamen, la Pronnif determinó proceder legalmente contra la madre por presunta violencia familiar y negligencia.

Durante la investigación se identificó que el menor no contaba con acta de nacimiento, por lo que la Procuraduría inició los trámites para su registro a fin de garantizar su identidad y facilitar el seguimiento jurídico del caso.

La mujer, de poco más de veinte años, tiene otro hijo bajo custodia de su padre debido a antecedentes previos con la misma dependencia. En esta ocasión, el niño de dos años permanecerá bajo protección especial mientras se desarrollan las diligencias ministeriales.

Las autoridades señalaron que las condiciones en que se encontraba el menor evidencian múltiples vulneraciones: violencia física, omisión de cuidados y exclusión documental. La Fiscalía y la Pronnif mantienen abierta la investigación para determinar las sanciones correspondientes y garantizar la seguridad del niño.

