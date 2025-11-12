Entre libros y memorias, Monclova festeja 71 años de la Librería Patria
El recinto literario reafirma su legado familiar con una feria dedicada a la lectura. Evento homenajea a Sor Juana y a tres figuras clave de la cultura local
MONCLOVA, COAH.- Entre páginas, versos y recuerdos, la Librería Patria celebró este miércoles 71 años de vida con el arranque de su tradicional Feria del Libro 2025, un evento que une generaciones en torno a la lectura y al amor por las letras.
Este año, la feria rindió homenaje a Sor Juana Inés de la Cruz, figura central del Día del Libro, y reconoció la trayectoria de una familia que ha hecho de los libros una misión permanente: los González de la Garza, fundadores de esta emblemática casa cultural que desde 1954 ha dejado huella en la historia monclovense.
TE PUEDE INTERESAR: Aprueban cambios de uso de suelo para nuevos desarrollos habitacionales en Torreón
Al frente de este legado se mantiene Leonor González de la Garza, quien, con la misma pasión que sus padres, continúa impulsando un espacio que se niega a desaparecer ante el paso del tiempo. “Mientras haya lectores, la Librería Patria seguirá viva”, expresó durante la inauguración.
El acto oficial fue encabezado por el alcalde Carlos Villarreal Pérez, la regidora de Educación, Arte y Cultura, Glenda Suárez Rodríguez, el subsecretario de Gobierno, Sergio Sisbeles Alvarado y la propia Leonor González, anfitriona del evento.
Con el corte de listón se dio inicio al Maratón de Lectura “La Dicha de Esparcir Palabras”, una jornada que reunió a estudiantes, maestros y amantes de los libros en una sola voz lectora.
“Durante casi cinco décadas, esta feria se ha realizado sin interrupción. Hoy seguimos honrando esa promesa de compartir palabras y conocimiento”, destacó González de la Garza.
La edición 2025 también fue dedicada a la memoria de tres grandes impulsores de la cultura monclovense: Ramón Williamson Bosque, Carmelita Martínez de Bucheli y Martha Montemayor, amigos entrañables de la librería que dejaron su huella en cada página de esta historia.
Como gesto simbólico, Leonor entregó al municipio una serie de cuadros elaborados por el personal de la librería, inspirados en los poemas que Williamson dedicó a los rincones más representativos de Monclova.
La feria permanecerá abierta hasta el 28 de noviembre, con presentaciones, lecturas y actividades que confirman que, en Monclova, la lectura sigue siendo una forma de resistencia y de amor por la ciudad.
“La Librería Patria no sólo vende libros: los comparte, los siembra y los vuelve parte de nuestra memoria colectiva.”