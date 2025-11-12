Entre libros y memorias, Monclova festeja 71 años de la Librería Patria

MONCLOVA, COAH.- Entre páginas, versos y recuerdos, la Librería Patria celebró este miércoles 71 años de vida con el arranque de su tradicional Feria del Libro 2025, un evento que une generaciones en torno a la lectura y al amor por las letras.

Este año, la feria rindió homenaje a Sor Juana Inés de la Cruz, figura central del Día del Libro, y reconoció la trayectoria de una familia que ha hecho de los libros una misión permanente: los González de la Garza, fundadores de esta emblemática casa cultural que desde 1954 ha dejado huella en la historia monclovense.

TE PUEDE INTERESAR: Aprueban cambios de uso de suelo para nuevos desarrollos habitacionales en Torreón

Al frente de este legado se mantiene Leonor González de la Garza, quien, con la misma pasión que sus padres, continúa impulsando un espacio que se niega a desaparecer ante el paso del tiempo. “Mientras haya lectores, la Librería Patria seguirá viva”, expresó durante la inauguración.