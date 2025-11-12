Entre libros y memorias, Monclova festeja 71 años de la Librería Patria

Monclova
/ 12 noviembre 2025
    Entre libros y memorias, Monclova festeja 71 años de la Librería Patria
    La feria estará abierta hasta el 28 de noviembre con actividades para todo público. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

El recinto literario reafirma su legado familiar con una feria dedicada a la lectura. Evento homenajea a Sor Juana y a tres figuras clave de la cultura local

MONCLOVA, COAH.- Entre páginas, versos y recuerdos, la Librería Patria celebró este miércoles 71 años de vida con el arranque de su tradicional Feria del Libro 2025, un evento que une generaciones en torno a la lectura y al amor por las letras.

Este año, la feria rindió homenaje a Sor Juana Inés de la Cruz, figura central del Día del Libro, y reconoció la trayectoria de una familia que ha hecho de los libros una misión permanente: los González de la Garza, fundadores de esta emblemática casa cultural que desde 1954 ha dejado huella en la historia monclovense.

TE PUEDE INTERESAR: Aprueban cambios de uso de suelo para nuevos desarrollos habitacionales en Torreón

Al frente de este legado se mantiene Leonor González de la Garza, quien, con la misma pasión que sus padres, continúa impulsando un espacio que se niega a desaparecer ante el paso del tiempo. “Mientras haya lectores, la Librería Patria seguirá viva”, expresó durante la inauguración.

$!Leonor González reafirma el compromiso de mantener encendida la llama de la lectura.
Leonor González reafirma el compromiso de mantener encendida la llama de la lectura. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

El acto oficial fue encabezado por el alcalde Carlos Villarreal Pérez, la regidora de Educación, Arte y Cultura, Glenda Suárez Rodríguez, el subsecretario de Gobierno, Sergio Sisbeles Alvarado y la propia Leonor González, anfitriona del evento.

Con el corte de listón se dio inicio al Maratón de Lectura “La Dicha de Esparcir Palabras”, una jornada que reunió a estudiantes, maestros y amantes de los libros en una sola voz lectora.

“Durante casi cinco décadas, esta feria se ha realizado sin interrupción. Hoy seguimos honrando esa promesa de compartir palabras y conocimiento”, destacó González de la Garza.

La edición 2025 también fue dedicada a la memoria de tres grandes impulsores de la cultura monclovense: Ramón Williamson Bosque, Carmelita Martínez de Bucheli y Martha Montemayor, amigos entrañables de la librería que dejaron su huella en cada página de esta historia.

Como gesto simbólico, Leonor entregó al municipio una serie de cuadros elaborados por el personal de la librería, inspirados en los poemas que Williamson dedicó a los rincones más representativos de Monclova.

La feria permanecerá abierta hasta el 28 de noviembre, con presentaciones, lecturas y actividades que confirman que, en Monclova, la lectura sigue siendo una forma de resistencia y de amor por la ciudad.

“La Librería Patria no sólo vende libros: los comparte, los siembra y los vuelve parte de nuestra memoria colectiva.”

Temas


Cultura
Lectura
libros

Localizaciones


Monclova

true

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
NVIDIA invertirá mil mdd de dólares en el primer Green Data Center de inteligencia artificial en México, ubicado en Nuevo León, según lo señaló Samuel García

Samuel García confirma llegada de NVIDIA a NL; invertirán 1 billón de dólares en Green Data Center
Una tormenta geomagnética provocó un espectáculo de luces en el cielo del norte de México; las auroras boreales pudieron observarse desde Coahuila, Nuevo León y otros estados, sin representar riesgo para la población, según la UNAM.

Captan auroras boreales en el cielo de Coahuila y otros estados del norte de México
La Fundación Mexicana para la Salud (Funsalud) presentó su estudio ‘El Paciente Digital Mexicano’ 2025.

¿Sabías que la IA es la tercera fuente de información sobre salud en México?
Las maniobras por parte de la grúa fueron tardadas, lo que afectó la vialidad.

Doble accidente de tráileres en Los Chorros afecta la autopista; uno vuelca y el otro tira su carga
true

Recuerdos olvidados
En el área de pediatría del Hospital Universitario, los dos bebés reportados en el oficio interno recibieron atención médica oportuna y lograron recuperarse satisfactoriamente, según confirmó la dirección del hospital.

‘Se mezclaron hechos’; Hospital Universitario de Saltillo niega muerte de bebé por falta de equipo
true

Jóvenes marginales en Coahuila: ¿qué hacer?

true

Gobiernos de México no saben cuidar a sus habitantes