Conmemora ‘El Polvorín’ 49 años como guardián de la historia de Monclova

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Monclova
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    Conmemora ‘El Polvorín’ 49 años como guardián de la historia de Monclova
    Tras cumplir 49 años como recinto cultural, el museo ‘El Polvorín’ se prepara para conmemorar su medio siglo en 2027. ARCHIVO

Jesús Guajardo repasó la evolución del inmueble durante los festejos por el aniversario de la capital acerera

MONCLOVA, COAH.- A 49 años de abrir sus puertas como museo “El Polvorín”, de Monclova, Coahuila, volvió a convertirse en escenario para hablar de la historia que resguarda.

Como parte del programa por el 337 aniversario de Monclova, el director del Archivo Municipal, Jesús Guajardo de los Santos, ofreció una conferencia dedicada a la trayectoria del inmueble y a su importancia como patrimonio de la ciudad.

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La charla, titulada “Museo de armas y aspectos históricos, ‘El Polvorín’ a 49 años de su inauguración”, permitió revisar las distintas etapas por las que ha atravesado el edificio, desde su origen durante el periodo virreinal hasta su transformación en recinto cultural.

El inmueble fue construido en el siglo XVIII y su bóveda original está fechada en 1781. Su función inicial estuvo relacionada con la defensa de la población y el almacenamiento de pólvora, lejos de la zona habitada. Con el paso del tiempo también tuvo otros usos, entre ellos escuela, hospital, garita y bodega.

Fue el 12 de agosto de 1977 cuando abrió oficialmente como Museo de armas y aspectos históricos, con la finalidad de difundir la historia de México y, particularmente, la participación de Monclova en distintos acontecimientos nacionales.

Actualmente, el recinto conserva colecciones de armas, documentos, monedas, objetos históricos y piezas arqueológicas distribuidas en seis salas, además de espacios para exposiciones temporales y visitas guiadas. Una remodelación realizada en 2015 incorporó y renovó áreas de exhibición.

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La celebración de este año mantiene una tradición de utilizar el aniversario del museo para acercar a la población a su pasado. En 2023, por ejemplo, el 46 aniversario también fue acompañado por un ciclo de conferencias sobre la evolución histórica de Monclova.

Ahora, con el 50 aniversario en el horizonte, previsto para 2027, “El Polvorín” se encamina a una nueva conmemoración de mayor relevancia, mientras continúa como uno de los espacios donde la ciudad conserva y divulga parte de su memoria histórica.

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Antonio Santos

Antonio Santos

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