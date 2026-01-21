Conmemoran en Monclova el natalicio de Ignacio Allende

MONCLOVA, COAH.- La historia y los valores cívicos se hicieron presentes en las aulas de Monclova con la conmemoración del 257 aniversario del natalicio de Ignacio Allende, realizada en la escuela primaria que lleva su nombre, ubicada en la colonia Las Flores.

Autoridades municipales y educativas, encabezadas por el alcalde Carlos Villarreal Pérez, participaron en la ceremonia cívica, que tuvo como objetivo recordar el legado de uno de los principales iniciadores del movimiento independentista y fortalecer el sentido de identidad nacional entre las y los estudiantes.

Durante el acto se destacó la figura de Ignacio Allende, nacido en 1769 en San Miguel el Grande, Guanajuato, quien fue militar de carrera y aliado cercano de Miguel Hidalgo en las primeras acciones del movimiento insurgente, convirtiéndose en símbolo de valentía, compromiso y lucha por la libertad de México.