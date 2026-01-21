Conmemoran en Monclova el natalicio de Ignacio Allende

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/ 21 enero 2026
    Conmemoran en Monclova el natalicio de Ignacio Allende
    La ceremonia se realizó en la primaria que lleva el nombre de Ignacio Allende. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

Autoridades municipales y educativas encabezaron una ceremonia cívica en la primaria Ignacio Allende, en la colonia Las Flores

MONCLOVA, COAH.- La historia y los valores cívicos se hicieron presentes en las aulas de Monclova con la conmemoración del 257 aniversario del natalicio de Ignacio Allende, realizada en la escuela primaria que lleva su nombre, ubicada en la colonia Las Flores.

Autoridades municipales y educativas, encabezadas por el alcalde Carlos Villarreal Pérez, participaron en la ceremonia cívica, que tuvo como objetivo recordar el legado de uno de los principales iniciadores del movimiento independentista y fortalecer el sentido de identidad nacional entre las y los estudiantes.

TE PUEDE INTERESAR: Torreón: Román Cepeda ofrece transparencia y colaboración total en investigación por muerte del joven Cris Pérez

Durante el acto se destacó la figura de Ignacio Allende, nacido en 1769 en San Miguel el Grande, Guanajuato, quien fue militar de carrera y aliado cercano de Miguel Hidalgo en las primeras acciones del movimiento insurgente, convirtiéndose en símbolo de valentía, compromiso y lucha por la libertad de México.

$!Estudiantes y autoridades participaron en el acto cívico para recordar el legado del insurgente.
Estudiantes y autoridades participaron en el acto cívico para recordar el legado del insurgente. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

Las autoridades subrayaron la importancia de mantener vivos los ideales que dieron origen a la nación, así como el compromiso de seguir impulsando acciones que fortalezcan la educación y el desarrollo integral de las nuevas generaciones en Monclova.

La conmemoración concluyó con la participación activa de la comunidad escolar, en un ambiente de respeto y civismo, resaltando la relevancia de la historia como base para la construcción del presente y el futuro de la ciudad.

Google News

Sigue todas las noticias de vanguardia.com.mx en Google News

Sigue todas las noticias de vanguardia.com.mx en WhatsApp

Temas


Historia
Ceremonias

Localizaciones


Monclova

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Trump y su apetito delirante

Trump y su apetito delirante
true

Cubana reparte visas a hondureños izquierdistas para refugiarse en México
true

POLITICÓN: Sheinbaum entrega otros 37 narcos a EU y salpica a Piedras Negras
El alcalde Román Cepeda aseguró que la administración municipal aportará toda la información necesaria para el esclarecimiento del caso y actuará conforme a derecho.

Torreón: Román Cepeda ofrece transparencia y colaboración total en investigación por muerte del joven Cris Pérez
En rueda de prensa en la Casa Blanca, Trump afirmó que los ataques a narcolanchas han sido 100% efectivos.

Advierte Donald Trump: ‘Llegarán muy pronto ataques por tierra para frenar drogas’
Frank González, director del programa de futbol americano de la UAdeC, encabeza el grupo de ponentes del evento.

Clínica Lobos 2026: UAdeC abre capacitación gratuita para entrenadores de futbol americano
Ratcliffe ha sido señalado como el impulsor de las acciones de sabotaje y el reclutamiento de fuentes que permitieron el seguimiento en tiempo real de los movimientos de Maduro

La captura de Maduro muestra la nueva estrategia de la CIA en América Latina
Según un estudio elaborado por Sheila Kahyaoglu, si los pasajeros de un avión pesan menos, se gastaría menos combustible y esto presentaría un ahorro para las aerolíneas.

Los medicamentos para adelgazar podrían ahorrar 580 millones de dólares a las aerolíneas de EU