Monclova: Impulsan mejoras urbanas con más de 4 mdp en inversión

Monclova continúa recibiendo infraestructura y mejoras urbanas en distintos sectores de la ciudad con acciones respaldadas por el Gobierno del Estado y el alcalde Carlos Villarreal Pérez, dentro del Plan de Inversión “Prendamos Monclova”. Durante esta semana, el Gobierno Municipal avanzó en obras que fortalecen la movilidad, los servicios y la calidad de vida de las familias.

En los últimos días se llevaron a cabo arranques, entregas y supervisiones de proyectos con una inversión superior a 4 millones de pesos. Entre las acciones destacan el recarpeteo de la Calle Purísima, en la colonia Héroes del 47; la pavimentación de la Calle Prolongación Lázaro Cárdenas, en la colonia Barrera; el recarpeteo de la Calle Buenos Aires, esquina con Benito Juárez Sur, en la Zona Centro; además de supervisiones de pavimentación y drenaje en las colonias Elsa Hernández, Asturias y 288.

TE PUEDE INTERESAR: Endurece IMSS su postura y exige 755 mdp a AHMSA mientras crecen las sentencias

Estas obras forman parte de un esfuerzo integral que contempla una inversión histórica de más de 500 millones de pesos este año, con el objetivo de llevar infraestructura y servicios a todos los rincones de Monclova.

El alcalde Carlos Villarreal Pérez destacó que los avances son fruto del trabajo conjunto entre el municipio y el Gobierno del Estado.