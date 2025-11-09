Monclova: Impulsan mejoras urbanas con más de 4 mdp en inversión

Monclova
/ 9 noviembre 2025
    Monclova: Impulsan mejoras urbanas con más de 4 mdp en inversión
    Se realizaron arranques, entregas y supervisiones de proyectos en distintas colonias, durante la semana. FOTO: CORTESÍA

El Plan de Inversión “Prendamos Monclova” impulsa acciones de mejora urbana.

Monclova continúa recibiendo infraestructura y mejoras urbanas en distintos sectores de la ciudad con acciones respaldadas por el Gobierno del Estado y el alcalde Carlos Villarreal Pérez, dentro del Plan de Inversión “Prendamos Monclova”. Durante esta semana, el Gobierno Municipal avanzó en obras que fortalecen la movilidad, los servicios y la calidad de vida de las familias.

En los últimos días se llevaron a cabo arranques, entregas y supervisiones de proyectos con una inversión superior a 4 millones de pesos. Entre las acciones destacan el recarpeteo de la Calle Purísima, en la colonia Héroes del 47; la pavimentación de la Calle Prolongación Lázaro Cárdenas, en la colonia Barrera; el recarpeteo de la Calle Buenos Aires, esquina con Benito Juárez Sur, en la Zona Centro; además de supervisiones de pavimentación y drenaje en las colonias Elsa Hernández, Asturias y 288.

Estas obras forman parte de un esfuerzo integral que contempla una inversión histórica de más de 500 millones de pesos este año, con el objetivo de llevar infraestructura y servicios a todos los rincones de Monclova.

El alcalde Carlos Villarreal Pérez destacó que los avances son fruto del trabajo conjunto entre el municipio y el Gobierno del Estado.

$!El plan anual contempla una inversión histórica superior a 500 millones de pesos.
El plan anual contempla una inversión histórica superior a 500 millones de pesos. FOTO: CORTESÍA

“Estas obras son resultado del trabajo en equipo y del respaldo de nuestro gobernador Manolo Jiménez. Gracias a su apoyo, estamos mejorando calles, servicios y entornos en cada colonia. Vamos a seguir atendiendo las necesidades de la gente, paso a paso, con responsabilidad, cercanía y resultados”, afirmó.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir impulsando proyectos que fortalezcan el desarrollo urbano y social, generando más beneficios para las familias monclovenses.

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

