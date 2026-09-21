Cumple 26 años el CECyTEC Monclova Sur; reconocen a docentes fundadores

El Cecytec Monclova sur llegó al 26 aniversario de su fundación, por lo que con un evento cívico se conmemoró esta fecha especial y se entregaron reconocimientos a los docentes que iniciaron las operaciones de esta institución. Con un llamado a estudiantes y maestros a seguir construyendo juntos una institución capaz de responder a los retos del futuro, el director del CECyTEC Monclova Sur, José Alberto Medina Martínez, encabezó el inicio de las actividades por este aniversario.

Medina Martínez destacó que a 26 años de su creación, el plantel se ha convertido en una institución representativa del sector sur de Monclova y pidió a los alumnos aprovechar las oportunidades que tienen para prepararse y desarrollar nuevas habilidades. “Todo lo que pase dentro de tu escuela lo podemos arreglar, porque creo que tenemos los medios para arreglar”, expresó ante estudiantes, maestros y autoridades, al señalar que también es importante que los jóvenes tengan presente que cuentan con personas que los cuidan y respaldan. Durante el evento, el cronista de Monclova, Jesús Guajardo de los Santos, presentó una reseña sobre los orígenes del CECyTEC Venustiano Carranza, recordando que el proyecto surgió ante la necesidad de acercar la educación media superior a los jóvenes del sector sur de la ciudad.

Explicó que en el año 2000 la mayoría de las instituciones educativas de nivel medio superior y superior se concentraban en el norte de Monclova, lo que representaba una dificultad para los estudiantes de las colonias del sur. Tras diversas gestiones, se logró la autorización para establecer un nuevo plantel y, mientras se conseguía un espacio propio, los primeros 120 alumnos iniciaron actividades en instalaciones de la escuela Cuauhtémoc. Posteriormente se consiguió el terreno donde actualmente se encuentra el CECyTEC Monclova Sur Venustiano Carranza, institución que con el paso de los años ha incrementado su matrícula y se mantiene como una de las escuelas con mayor presencia en el estado. Como parte de las actividades del aniversario, se entregaron reconocimientos a la ingeniera Eloína Berenice Álvarez y al ingeniero Pablo Casas Fraga, por su participación en la fundación del plantel y su trayectoria docente. Durante su intervención, el alcalde Carlos Villarreal Pérez destacó que el crecimiento de las instituciones educativas requiere del trabajo coordinado entre autoridades, directivos, maestros y padres de familia. “Son las maestras y los maestros comprometidos quienes le dan vida a este plantel día con día”, señaló. El Edil también anunció que en las próximas semanas se impulsará un proyecto relacionado con semiconductores, mediante el cual los estudiantes podrán capacitarse en nuevas habilidades que posteriormente podrán llevarse a otras instituciones educativas y universidades. Indicó que, en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, se buscará otorgar becas para que los jóvenes puedan acceder a estos talleres y ampliar sus capacidades de cara al mercado laboral. Villarreal Pérez señaló que el objetivo es que los estudiantes no solamente concluyan su preparación académica, sino que incorporen nuevas habilidades que les permitan continuar sus estudios y acceder a mejores oportunidades laborales.

Durante el acto también se entregó un apoyo al grupo de ballet folclórico del plantel, por su participación en actividades culturales y representaciones de Monclova y Coahuila. Las actividades por el 26 aniversario del CECyTEC Monclova Sur continuarán durante la semana con diferentes eventos dirigidos a estudiantes, docentes y la comunidad educativa.

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