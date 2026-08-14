Dan de baja a tres policías de Monclova tras resoluciones disciplinarias

Ciro Joel de los Ángeles Palomo, jurídico municipal, explicó que los expedientes fueron analizados de manera individual y que las resoluciones estuvieron relacionadas con distintas circunstancias. Entre ellas se encuentran el incumplimiento de requisitos de permanencia dentro de la corporación, así como procedimientos vinculados con posibles conductas ilícitas y asuntos de carácter penal.

MONCLOVA, COAH.- Tres elementos de Seguridad Pública Municipal de Monclova , Coahuila, fueron separados de la corporación durante julio y agosto, luego de que la Comisión de Honor y Justicia resolvió los procedimientos administrativos correspondientes, informó este jueves el área jurídica del Ayuntamiento.

El funcionario señaló que los procesos pueden derivar de reportes internos de la propia corporación o de quejas presentadas por ciudadanos ante las instancias municipales correspondientes. Una vez integrado cada expediente, la Comisión de Honor y Justicia determina las medidas que procedan conforme a la normativa aplicable.

Las autoridades municipales no dieron a conocer públicamente los nombres de los agentes ni atribuyeron a los tres elementos un mismo comportamiento, por lo que las separaciones corresponden a expedientes distintos. Tampoco se estableció que los tres casos representen necesariamente la comisión de un delito.

La depuración de personal forma parte de los mecanismos internos para vigilar que quienes integran la Policía Municipal cumplan con las condiciones de permanencia y con las obligaciones establecidas para el servicio policial. A la par, el área jurídica destacó la importancia de mantener procesos de capacitación y concientización para fortalecer la actuación de los elementos frente a la ciudadanía.