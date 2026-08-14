Dan de baja a tres policías de Monclova tras resoluciones disciplinarias

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Monclova
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    Dan de baja a tres policías de Monclova tras resoluciones disciplinarias
    La Comisión de Honor y Justicia determinó la separación de tres elementos de Seguridad Pública Municipal de Monclova. ARCHIVO

Los procedimientos fueron emitidos por la Comisión de Honor y Justicia durante julio y agosto

MONCLOVA, COAH.- Tres elementos de Seguridad Pública Municipal de Monclova, Coahuila, fueron separados de la corporación durante julio y agosto, luego de que la Comisión de Honor y Justicia resolvió los procedimientos administrativos correspondientes, informó este jueves el área jurídica del Ayuntamiento.

Ciro Joel de los Ángeles Palomo, jurídico municipal, explicó que los expedientes fueron analizados de manera individual y que las resoluciones estuvieron relacionadas con distintas circunstancias. Entre ellas se encuentran el incumplimiento de requisitos de permanencia dentro de la corporación, así como procedimientos vinculados con posibles conductas ilícitas y asuntos de carácter penal.

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El funcionario señaló que los procesos pueden derivar de reportes internos de la propia corporación o de quejas presentadas por ciudadanos ante las instancias municipales correspondientes. Una vez integrado cada expediente, la Comisión de Honor y Justicia determina las medidas que procedan conforme a la normativa aplicable.

Las autoridades municipales no dieron a conocer públicamente los nombres de los agentes ni atribuyeron a los tres elementos un mismo comportamiento, por lo que las separaciones corresponden a expedientes distintos. Tampoco se estableció que los tres casos representen necesariamente la comisión de un delito.

La depuración de personal forma parte de los mecanismos internos para vigilar que quienes integran la Policía Municipal cumplan con las condiciones de permanencia y con las obligaciones establecidas para el servicio policial. A la par, el área jurídica destacó la importancia de mantener procesos de capacitación y concientización para fortalecer la actuación de los elementos frente a la ciudadanía.

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Con estas resoluciones, la Comisión de Honor y Justicia mantiene su función de revisar posibles faltas y determinar, mediante procedimientos formales, las medidas administrativas que correspondan en cada caso.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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