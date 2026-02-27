Dan el ‘sí’ 187 parejas en Bodas Comunitarias de la Región Centro de Coahuila

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/ 27 febrero 2026
    Dan el ‘sí’ 187 parejas en Bodas Comunitarias de la Región Centro de Coahuila
    Participaron parejas de 11 municipios de la región. LIDIET MEXICANO

La ceremonia fortaleció la certeza jurídica y la unión familiar

En un ambiente de convivencia, emoción y muestras de amor, un total de 187 parejas de la Región Centro contrajeron matrimonio durante la ceremonia de Bodas Comunitarias, donde formalizaron su unión ante la ley y dieron inicio a una nueva etapa en sus vidas.

El evento estuvo marcado por momentos significativos: desde el nerviosismo previo a recibir sus actas hasta la alegría reflejada en cada pareja al convertirse oficialmente en matrimonio. Familias completas se dieron cita para acompañarlos en este día especial, en el que el compromiso, la certeza jurídica y la unión familiar fueron los principales protagonistas, fortaleciendo además el tejido social de la región.

TE PUEDE INTERESAR: Bodas Comunitarias 2026: el amor también se celebra en Frontera

La ceremonia fue organizada por el DIF Coahuila y se llevó a cabo en el municipio de San Buenaventura. Parejas provenientes de Abasolo, Candela, Castaños, Escobedo, Frontera, Lamadrid, Monclova, Nadadores, Ocampo, Sacramento y del municipio anfitrión recibieron sus actas matrimoniales de manera gratuita.

El evento fue encabezado por la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, acompañada por el alcalde de San Buenaventura, Jesús Flores Rodríguez, así como por alcaldes y alcaldesas de la región.

$!Las actas matrimoniales se entregaron de forma gratuita.
Las actas matrimoniales se entregaron de forma gratuita. LIDIET MEXICANO

Durante su mensaje, Salinas Valdés felicitó a las nuevas parejas y destacó que la formalización de su unión no solo brinda certeza jurídica, sino que también fortalece a la familia como base de la sociedad.

“Es un placer estar en estas bodas porque para nosotros es muy importante la familia, y más cuando deciden dar este paso que les brinda certeza jurídica y fortalece su hogar”, expresó.

Asimismo, reiteró el compromiso de seguir impulsando programas en favor de las familias, respaldados por el gobierno que encabeza el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Por su parte, la directora del Registro Civil, Catalina Labastida, reconoció la labor de los oficiales y felicitó a las parejas por dar este paso que les otorga seguridad legal.

TE PUEDE INTERESAR: Monclova formaliza unión de 100 parejas rumbo a Bodas Comunitarias 2026

En representación de los alcaldes de la Región Centro, Jesús Flores Rodríguez destacó el trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado, el DIF Coahuila y los ayuntamientos para facilitar este trámite.

Tras la ceremonia protocolaria, los nuevos matrimonios participaron en el tradicional brindis y celebraron su unión con música en vivo a cargo de la agrupación Banda Kañón, en un ambiente festivo que marcó el inicio formal de su vida en familia.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Bodas
Matrimonio

Localizaciones


Coahuila
Monclova

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Amor a la Patria

Amor a la Patria
true

La Ciudad de los Pulmones Oxidados
true

POLITICÓN: Morena Coahuila, ¿traicionados por su propia reforma? Competir no les garantizará una curul
Saltillo: ‘Era noble y buen amigo’, despiden a Juan Carlos; esto es lo que se sabe de la agresión

Saltillo: ‘Era noble y buen amigo’, despiden a Juan Carlos; esto es lo que se sabe de la agresión
Autoridades de Estados Unidos ofrecen recompensa por René y Alfonso Arzate-García, identificados como presuntos operadores del Cártel de Sinaloa en Tijuana

EU ofrece 10 millones de dólares por los hermanos Arzate-García, del líderes del Cártel de Sinaloa en Tijuana
El representativo de Raptors de Monterrey venció 21-14 a Jaguars Élite de Jacksonville en la final.

Estefanía Sena, de Saltillo, se corona campeona en Mundial U-13 de Flag Football en Orlando
Mercedes y otras grandes multinacionales, en particular los fabricantes de automóviles europeos, han estado defendiéndose de una oleada de cambios en el orden económico global, impulsada principalmente por el presidente chino Xi Jinping y el presidente Donald Trump.

El líder de Alemania lanza una contundente advertencia a China sobre el comercio
El estado de ánimo nacional oscila entre la ansiedad, la resignación y la anticipación mientras el presidente Donald Trump considera si atacar o no a Irán.

Así se siente Israel ante otra posible guerra con Irán