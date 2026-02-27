Dan el ‘sí’ 187 parejas en Bodas Comunitarias de la Región Centro de Coahuila

En un ambiente de convivencia, emoción y muestras de amor, un total de 187 parejas de la Región Centro contrajeron matrimonio durante la ceremonia de Bodas Comunitarias, donde formalizaron su unión ante la ley y dieron inicio a una nueva etapa en sus vidas.

El evento estuvo marcado por momentos significativos: desde el nerviosismo previo a recibir sus actas hasta la alegría reflejada en cada pareja al convertirse oficialmente en matrimonio. Familias completas se dieron cita para acompañarlos en este día especial, en el que el compromiso, la certeza jurídica y la unión familiar fueron los principales protagonistas, fortaleciendo además el tejido social de la región.

La ceremonia fue organizada por el DIF Coahuila y se llevó a cabo en el municipio de San Buenaventura. Parejas provenientes de Abasolo, Candela, Castaños, Escobedo, Frontera, Lamadrid, Monclova, Nadadores, Ocampo, Sacramento y del municipio anfitrión recibieron sus actas matrimoniales de manera gratuita.

El evento fue encabezado por la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, acompañada por el alcalde de San Buenaventura, Jesús Flores Rodríguez, así como por alcaldes y alcaldesas de la región.