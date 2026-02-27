Dan el ‘sí’ 187 parejas en Bodas Comunitarias de la Región Centro de Coahuila
La ceremonia fortaleció la certeza jurídica y la unión familiar
En un ambiente de convivencia, emoción y muestras de amor, un total de 187 parejas de la Región Centro contrajeron matrimonio durante la ceremonia de Bodas Comunitarias, donde formalizaron su unión ante la ley y dieron inicio a una nueva etapa en sus vidas.
El evento estuvo marcado por momentos significativos: desde el nerviosismo previo a recibir sus actas hasta la alegría reflejada en cada pareja al convertirse oficialmente en matrimonio. Familias completas se dieron cita para acompañarlos en este día especial, en el que el compromiso, la certeza jurídica y la unión familiar fueron los principales protagonistas, fortaleciendo además el tejido social de la región.
La ceremonia fue organizada por el DIF Coahuila y se llevó a cabo en el municipio de San Buenaventura. Parejas provenientes de Abasolo, Candela, Castaños, Escobedo, Frontera, Lamadrid, Monclova, Nadadores, Ocampo, Sacramento y del municipio anfitrión recibieron sus actas matrimoniales de manera gratuita.
El evento fue encabezado por la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, acompañada por el alcalde de San Buenaventura, Jesús Flores Rodríguez, así como por alcaldes y alcaldesas de la región.
Durante su mensaje, Salinas Valdés felicitó a las nuevas parejas y destacó que la formalización de su unión no solo brinda certeza jurídica, sino que también fortalece a la familia como base de la sociedad.
“Es un placer estar en estas bodas porque para nosotros es muy importante la familia, y más cuando deciden dar este paso que les brinda certeza jurídica y fortalece su hogar”, expresó.
Asimismo, reiteró el compromiso de seguir impulsando programas en favor de las familias, respaldados por el gobierno que encabeza el gobernador Manolo Jiménez Salinas.
Por su parte, la directora del Registro Civil, Catalina Labastida, reconoció la labor de los oficiales y felicitó a las parejas por dar este paso que les otorga seguridad legal.
En representación de los alcaldes de la Región Centro, Jesús Flores Rodríguez destacó el trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado, el DIF Coahuila y los ayuntamientos para facilitar este trámite.
Tras la ceremonia protocolaria, los nuevos matrimonios participaron en el tradicional brindis y celebraron su unión con música en vivo a cargo de la agrupación Banda Kañón, en un ambiente festivo que marcó el inicio formal de su vida en familia.