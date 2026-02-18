Solo un consorcio queda en la subasta de AHMSA; avanza proceso rumbo al 27 de febrero

El proceso de venta de los activos de Altos Hornos de México (AHMSA) avanza hacia su etapa decisiva, luego de que el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles confirmara que únicamente el consorcio integrado por Ignition Industries 1870 y Fintech Latam fue calificado para participar como postor en la subasta pública programada para el 27 de febrero.

El síndico del proceso, Víctor Manuel Aguilera Gómez, informó al órgano jurisdiccional que se recibieron tres cartas de intención dentro del procedimiento especial de venta de los activos esenciales de AHMSA y de Minera del Norte. Sin embargo, tras la revisión de la documentación conforme a las bases establecidas, solo el consorcio conformado por Ignition Industries 1870 y Fintech Latam cumplió con los requisitos. Las propuestas presentadas por Argentem Creek Partners LP y por el grupo integrado por Lance Internacional y Metals-Mex fueron descalificadas.

La resolución confirma que el proceso se mantiene dentro del marco legal previsto y bajo estrictas reglas judiciales. Se trata de un procedimiento concursal orientado a garantizar la continuidad operativa de la empresa. Las bases de la subasta establecen como condición obligatoria la reactivación industrial de las unidades productivas, lo que impide la adquisición de los activos con fines especulativos o de fragmentación, y prioriza su operación y preservación como fuente de empleo y desarrollo económico.

Asimismo, Ignition Industries 1870 y Fintech Latam notificaron formalmente su participación conjunta como consorcio postor, acreditando su personalidad jurídica mediante instrumentos notariales y cumpliendo con el procedimiento establecido para ser consideradas dentro del proceso de enajenación de la unidad productiva siderúrgica y minera.