Solo un consorcio queda en la subasta de AHMSA; avanza proceso rumbo al 27 de febrero
El consorcio integrado por Igntion Industries 1870 y Fintech Latam es el único que cumple con los requisitos; detrás de las empresas está el poderoso empresario regio David Martínez
El proceso de venta de los activos de Altos Hornos de México (AHMSA) avanza hacia su etapa decisiva, luego de que el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles confirmara que únicamente el consorcio integrado por Ignition Industries 1870 y Fintech Latam fue calificado para participar como postor en la subasta pública programada para el 27 de febrero.
El síndico del proceso, Víctor Manuel Aguilera Gómez, informó al órgano jurisdiccional que se recibieron tres cartas de intención dentro del procedimiento especial de venta de los activos esenciales de AHMSA y de Minera del Norte. Sin embargo, tras la revisión de la documentación conforme a las bases establecidas, solo el consorcio conformado por Ignition Industries 1870 y Fintech Latam cumplió con los requisitos. Las propuestas presentadas por Argentem Creek Partners LP y por el grupo integrado por Lance Internacional y Metals-Mex fueron descalificadas.
La resolución confirma que el proceso se mantiene dentro del marco legal previsto y bajo estrictas reglas judiciales. Se trata de un procedimiento concursal orientado a garantizar la continuidad operativa de la empresa. Las bases de la subasta establecen como condición obligatoria la reactivación industrial de las unidades productivas, lo que impide la adquisición de los activos con fines especulativos o de fragmentación, y prioriza su operación y preservación como fuente de empleo y desarrollo económico.
Asimismo, Ignition Industries 1870 y Fintech Latam notificaron formalmente su participación conjunta como consorcio postor, acreditando su personalidad jurídica mediante instrumentos notariales y cumpliendo con el procedimiento establecido para ser consideradas dentro del proceso de enajenación de la unidad productiva siderúrgica y minera.
Aunque los grupos descalificados aún pueden impugnar la resolución conforme a la Ley de Concursos Mercantiles, el procedimiento continúa avanzando conforme al calendario aprobado, con el objetivo de garantizar condiciones óptimas para la subasta pública y brindar certeza jurídica a los participantes.
La jueza federal Ruth Haggi Huerta García, quien encabeza el proceso, instruyó el cumplimiento de todos los requisitos legales, incluida la presentación de las manifestaciones de conformidad de los acreedores garantizados, a fin de evitar retrasos y asegurar que la venta se realice sin contratiempos.
Con este avance, el proceso entra en su fase más relevante, en la que los factores jurídicos y financieros serán determinantes para definir el futuro de AHMSA y la eventual reactivación de una de las empresas más importantes del sector siderúrgico nacional.
UN EXPERTO EN REESTRUCTURAS Y CRISIS
Fintech Advisory Inc., brazo de inversión vinculado al empresario mexicano David Martínez Guzmán, es reconocida por su experiencia en procesos de reestructura y capitalización de empresas en crisis. Martínez mantiene participaciones relevantes en sectores financiero, industrial y de telecomunicaciones, además de integrar consejos de administración de grandes corporativos.
Las bases de la subasta contemplan además una cláusula obligatoria de reactivación industrial: el comprador no podrá adquirir AHMSA para fragmentarla o liquidarla, sino que deberá reanudar operaciones, de lo contrario la venta sería nula.
En este contexto, crece la expectativa sobre el plan de inversión, rescate financiero y estrategia operativa que presentaría el consorcio en caso de concretarse la adjudicación, así como sobre el impacto que tendría en la reactivación económica de la Región Centro de Coahuila.