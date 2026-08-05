Extrabajadores buscan remover al síndico de la quiebra de AHMSA; acusan decisiones en su contra

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Monclova
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    Extrabajadores buscan remover al síndico de la quiebra de AHMSA; acusan decisiones en su contra
    Julián Torres Ávalos pidió transparencia en el uso de los recursos que se obtengan mediante la venta de la siderúrgica. LIDIET MEXICANO

El Grupo de Defensa Laboral analiza presentar una queja y solicitar el relevo de Víctor Manuel Aguilera al considerar que sus acciones afectan a los acreedores laborales

MONCLOVA, COAH.- Ex trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) solicitarán que Víctor Manuel Aguilera, síndico de la quiebra de AHMSA y MINOSA, sea retirado del proceso, al considerar que sus decisiones han perjudicado los intereses de los acreedores laborales y ponen en riesgo el patrimonio que esperan recuperar con la venta de la empresa.

Durante la reunión semanal del Grupo de Defensa Laboral de ex trabajadores de AHMSA, encabezada por su dirigente, Julián Torres Ávalos, los asistentes manifestaron su inconformidad con la actuación del síndico. Aseguraron que ha intentado realizar modificaciones al proceso que fueron rechazadas por la jueza encargada del concurso mercantil.

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Torres Ávalos reconoció que existe optimismo luego de que la autoridad judicial autorizó la publicación de la convocatoria para la subasta de los bienes de AHMSA antes del periodo vacacional del juzgado. Explicó que ello permitirá que el procedimiento continúe avanzando.

No obstante, afirmó que la principal preocupación de los ex trabajadores es la manera en que se ha conducido la sindicatura durante el proceso.

“Nos queda claro que el síndico no está conduciéndose como debe, eso nos preocupa y nos perjudica. La jueza rechazó los cambios que pretendía hacer porque afectaban el proceso y a los trabajadores. Eso nos deja muchas dudas sobre a qué intereses está respondiendo”, expresó.

El dirigente señaló que también existe molestia por la intención atribuida al síndico de contratar servicios profesionales con recursos provenientes de la futura venta de AHMSA. Entre ellos mencionó el pago de 200 mil dólares a un abogado laboralista, cuya participación, dijo, desconocen los trabajadores.

También cuestionó una propuesta para destinar 2 millones de dólares a servicios de especialistas y de un despacho externo, situación que calificó como injustificada.

$!Ex trabajadores de AHMSA acordaron revisar las vías legales para solicitar el relevo del síndico de la quiebra.
Ex trabajadores de AHMSA acordaron revisar las vías legales para solicitar el relevo del síndico de la quiebra. LIDIET MEXICANO

“No sabemos quién es ese abogado ni qué trabajo está haciendo. Tampoco entendemos por qué pretende pagar dos millones de dólares a un despacho. Todo eso saldría del dinero de la venta de AHMSA y por eso exigimos transparencia”, indicó.

Ante esta situación, anunció que los ex obreros analizan presentar una queja formal ante autoridades federales del ámbito laboral e incluso solicitar el relevo de Víctor Manuel Aguilera, al considerar que su actuación no ha favorecido la defensa de los derechos de los trabajadores.

“Vamos a revisar jurídicamente cuál es la mejor vía. Si no procede una demanda, presentaremos una queja ante las autoridades federales correspondientes porque creemos que debe conducirse con transparencia y buscando siempre el beneficio de los trabajadores”, sostuvo.

En la reunión también se abordó la revisión de los listados de créditos laborales publicados por el juzgado. Torres Ávalos recordó que los ex trabajadores tienen hasta el 28 de agosto para verificar que aparezcan correctamente y, en caso de detectar omisiones o inconsistencias, presentar las observaciones correspondientes ante la autoridad mercantil.

Finalmente, exhortó a los ex obreros a revisar cuidadosamente la información para evitar que algún trabajador quede fuera del proceso de reconocimiento de créditos.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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