Denuncian a policías de Monclova por golpear a adulto mayor; familia exige justicia

Los hechos ocurrieron el pasado sábado 19 de julio en la colonia Praderas del Sur, sector casas viejas. De acuerdo con la denuncia, los oficiales acudieron al domicilio de Raúl González Torres, de 72 años , presuntamente por una queja relacionada con el volumen de la música. Según lo relatado por la familia, los policías entraron sin autorización y comenzaron a gritarle al señor González, quien, debido a que tiene dificultades auditivas y no consume alcohol, les pidió que se retiraran, lo cual habría detonado la agresión.

MONCLOVA, COAH. – Elementos de la Policía Preventiva de Monclova fueron denunciados ante el Ministerio Público y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) por irrumpir sin orden judicial en un domicilio particular y agredir físicamente a un adulto mayor, causándole múltiples lesiones.

La familia presentó una denuncia penal formal ante el Ministerio Público, así como una queja ante la Cuarta Visitaduría de la CDHEC. La abogada defensora, Damayante Espinoza Valerio, informó que los elementos responsables ya fueron identificados a través del número económico de las patrullas en las que se transportaban. Indicó que buscarán que la carpeta de investigación sea judicializada y se proceda conforme a derecho.

Además de exigir justicia, los afectados hicieron responsables a los agentes por cualquier represalia. Denunciaron haber sido víctimas de actos de hostigamiento posteriores a la agresión, incluyendo la eliminación de evidencia que fue compartida en redes sociales.

“Hago responsables a los policías de Monclova por cualquier cosa que me pase a mí o a mi familia. No vamos a callarnos”, afirmó Osiris González. La familia exige que se sancione a los responsables y que se garantice la no repetición de hechos similares en la ciudad.

(Con información de medios locales)