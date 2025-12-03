Depuración policial deja 70 bajas en Coahuila; reportan un estado de fuerza intacto

MONCLOVA, COAH.- La Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila registró alrededor de 70 bajas de elementos durante este 2025, derivadas principalmente de indisciplinas o faltas administrativas, informó el titular de la dependencia, Hugo Eduardo Gutiérrez Rodríguez.

El funcionario explicó que cada caso es sometido a una investigación interna a través de Asuntos Internos y la Comisión de Honor y Justicia, donde se analizan las conductas reportadas y se determina la sanción correspondiente.

TE PUEDE INTERESAR: Aumentan casos de VIH en La Laguna; Capasits pide reforzar educación sexual en escuelas