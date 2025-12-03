Depuración policial deja 70 bajas en Coahuila; reportan un estado de fuerza intacto
La SSP reporta que las bajas por indisciplina no afectan la operatividad debido al ingreso anual de hasta 300 nuevos policías
MONCLOVA, COAH.- La Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila registró alrededor de 70 bajas de elementos durante este 2025, derivadas principalmente de indisciplinas o faltas administrativas, informó el titular de la dependencia, Hugo Eduardo Gutiérrez Rodríguez.
El funcionario explicó que cada caso es sometido a una investigación interna a través de Asuntos Internos y la Comisión de Honor y Justicia, donde se analizan las conductas reportadas y se determina la sanción correspondiente.
Pese a esta rotación, Gutiérrez Rodríguez aseguró que la operatividad no se ve afectada, ya que cada año egresan entre 250 y 300 nuevos policías, formados bajo los estándares estatales de profesionalización. “El estado de fuerza se mantiene e incluso se fortalece”, afirmó.
El Secretario destacó que Coahuila cuenta con un parque vehicular completo, personal equipado y capacitado para enfrentar delitos del fuero común y federal. “El personal policial de Coahuila está equipado, adiestrado y profesionalizado para hacer frente a cualquier delito”, reiteró.
Añadió que la entidad se mantiene como referente nacional en seguridad, gracias a la coordinación entre corporaciones federales, estatales y municipales, así como a la participación ciudadana. “El blindaje de Coahuila es permanente”, puntualizó.