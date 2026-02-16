Detectan embarazo de niña de 11 años; activan protocolo en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.- Una niña de 11 años ingresó este lunes a la clínica 24 del IMSS Dr. Félix Oyervides Pinales por malestares generales, lo que permitió al personal médico confirmar su estado de gravidez.

Ante la situación, se activó de inmediato el protocolo de atención integral para la paciente y se notificó a las corporaciones de seguridad y protección del menor para iniciar la investigación correspondiente.

El personal de enfermería alertó a Trabajo Social y a la Agencia de Investigación Criminal (AIC) con destacamento en Nueva Rosita, con el fin de garantizar la protección de la menor y perseguir un posible delito en caso de haberse cometido. La niña se encuentra estable de salud y presenta un embarazo de 28 semanas.

La licenciada Magaly Reyes Pizarro, representante del Centro de Atención a la Mujer (CAM), solicitó un plazo para emitir un comunicado oficial, asegurando que se están indagando los hechos dentro del núcleo familiar, respetando la privacidad y los datos personales de la menor.

Según las primeras investigaciones, la menor desconocía su embarazo y fue durante un fuerte dolor abdominal que se confirmó el estado de gravidez. Las indagatorias preliminares señalan que la niña podría haber sido víctima de abuso por parte de un miembro del entorno familiar, motivo por el cual la Fiscalía y el CAM actúan con absoluta cautela para proteger su identidad y bienestar.

Extraoficialmente se dio a conocer que hay un hombre detenido relacionado con el caso.

Las autoridades reiteran su compromiso con la protección de los menores y la atención integral a las víctimas de delitos sexuales, así como la confidencialidad de la información sensible.