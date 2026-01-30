Detectan grupos migrantes en zonas ferroviarias de Ciudad Frontera, Protección Civil ofrece refugio

Monclova
/ 30 enero 2026
    Migrantes se resguardan en zonas cercanas a las vías del tren ante las bajas temperaturas. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Tras meses sin registro, autoridades detectan nuevamente el flujo migrante en la Región Centro y refuerzan acciones preventivas

FRONTERA, COAH.- El paso de migrantes por la Región Centro de Coahuila se ha incrementado en los últimos días, luego de varios meses sin registrarse este fenómeno, situación que ocurre en medio de bajas temperaturas y ha activado las alertas de las autoridades de Protección Civil.

El director de Protección Civil de Frontera, Abraham Palacios, informó que desde hace dos a tres días se ha detectado la presencia de grupos de personas migrantes en distintos puntos del municipio, principalmente en zonas cercanas a las vías del tren, donde suelen resguardarse del frío.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Revocación de mandato no es viable para el próximo año’, asegura consejera Dania Ravel en visita a Coahuila

Detalló que incluso durante la mañana de este día se localizó a un pequeño grupo de migrantes en la placita conocida como “La Lagunita”, bajo el puente, a quienes se les ofreció apoyo y resguardo ante las condiciones climatológicas adversas.

Sin embargo, explicó que muchos migrantes deciden continuar su trayecto durante el día y buscar refugio únicamente por las noches, pese a las recomendaciones de las autoridades.

“Les hacemos la invitación a que se resguarden, sobre todo por las temperaturas bajas. Algunos deciden seguir su camino, pero se les deja claro que contamos con instalaciones disponibles si llegan a necesitar apoyo”, señaló el funcionario.

Palacios precisó que se trata de personas migrantes de diversas nacionalidades, principalmente de Cuba, Honduras y El Salvador, quienes viajan en grupos de hasta 45 integrantes y cuyo objetivo es llegar a la frontera norte del país para intentar cruzar hacia Estados Unidos, tras varios meses de recorrido.

Ante esta situación, Protección Civil de Frontera se mantiene preparada para brindar atención humanitaria, con espacios habilitados como el gimnasio municipal, que tiene capacidad para albergar hasta 60 personas, además de cobijas, colchonetas, catres, alimentos y atención médica básica, en coordinación con el área de salud.

TE PUEDE INTERESAR: Ofrece senador votos del SNTE para diputaciones de Coahuila

Finalmente, el director informó que se reforzarán los recorridos preventivos durante las noches para localizar a los migrantes y ofrecerles resguardo seguro, especialmente ante el riesgo que representan las bajas temperaturas, y destacó que hasta el momento no se han registrado incidentes relacionados con fogatas, veladoras o anafres.

Temas


Ferrocarriles
Frente Frío
Migrantes

Localizaciones


Frontera

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

