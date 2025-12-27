Detienen a cuatro por venta ilegal de pirotecnia en Monclova y San Buenaventura

Durante la noche del 24 de diciembre y la madrugada del 25, autoridades estatales lograron la detención de cuatro personas presuntamente dedicadas a la venta ilegal de pirotecnia, así como el aseguramiento de aproximadamente seis kilogramos de pólvora, como resultado de operativos realizados en los municipios de Monclova y San Buenaventura, derivados de denuncias ciudadanas y labores de inteligencia.

Pese a que en Coahuila la venta, distribución y manejo de pirotecnia están prohibidos, durante las celebraciones navideñas se registraron detonaciones en diversas colonias de Monclova y municipios aledaños, principalmente en sectores del sur de la ciudad, lo que generó múltiples reportes por parte de vecinos.

El coordinador de la Región Centro de Protección Civil del Estado, Fernando Orta González, confirmó que se tuvo conocimiento de estos hechos y que, tras los reportes realizados al número de emergencias 911, se desplegaron acciones de vigilancia y atención inmediata para responder a las quejas ciudadanas.

Explicó que, en varios casos, cuando las unidades de seguridad y Protección Civil arribaban a los puntos señalados, las personas que detonaban pirotecnia ya no se encontraban en el lugar, lo que dificultó su localización y aseguramiento. No obstante, como parte del balance de estas fechas, se concretaron cuatro detenciones y el decomiso de material altamente riesgoso.

Del total de aseguramientos, tres se realizaron en el municipio de Monclova y uno más en San Buenaventura. Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, con el objetivo de deslindar responsabilidades y evitar que la pólvora continuara circulando en zonas urbanas.

Las autoridades reconocieron que uno de los principales retos para erradicar el uso de pirotecnia es la comercialización clandestina, principalmente a través de redes sociales, donde se oferta este tipo de material sin ningún tipo de control o autorización.

Pese a los reportes y a las detonaciones registradas, Protección Civil informó que durante las celebraciones del 24 y 25 de diciembre se reportó saldo blanco, sin personas lesionadas ni incidentes mayores.

Finalmente, de cara a los festejos de fin de año, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para evitar el uso de pirotecnia y denunciar cualquier incidente o punto de venta ilegal al número de emergencias 911, a fin de prevenir accidentes y proteger a la población.

