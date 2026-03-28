Detienen a joven por posesión de narcóticos en Cuatro Ciénegas

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Monclova
/ 28 marzo 2026
    Detienen a joven por posesión de narcóticos en Cuatro Ciénegas
    La detención se realizó bajo el esquema de Mando Coordinado de la Región Centro. LIDIET MEXICANO

El arresto se efectuó como parte de operativos de prevención y vigilancia en la colonia 26 de Marzo

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Cuatro Ciénegas, bajo el esquema de Mando Coordinado de la Región Centro, realizaron la detención de un joven por el presunto delito de posesión de narcóticos.

Los uniformados efectuaron la detención sobre la calle Guadalupe Quintanilla, en la colonia 26 de Marzo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/arranca-en-cuatro-cienegas-operativo-de-semana-santa-2026-para-garantizar-seguridad-de-visitantes-y-habitantes-ON19721168

El detenido fue identificado como Miguel Ángel ¨N¨, de 25 años, con domicilio en la misma colonia donde ocurrieron los hechos.

Tras su aseguramiento, el individuo fue puesto a disposición del Juez Calificador en las instalaciones de Seguridad Pública Municipal, donde se determinará su situación legal conforme a derecho.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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