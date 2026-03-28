Detienen a joven por posesión de narcóticos en Cuatro Ciénegas
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/ 28 marzo 2026
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El arresto se efectuó como parte de operativos de prevención y vigilancia en la colonia 26 de Marzo
CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Cuatro Ciénegas, bajo el esquema de Mando Coordinado de la Región Centro, realizaron la detención de un joven por el presunto delito de posesión de narcóticos.
Los uniformados efectuaron la detención sobre la calle Guadalupe Quintanilla, en la colonia 26 de Marzo.
https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/arranca-en-cuatro-cienegas-operativo-de-semana-santa-2026-para-garantizar-seguridad-de-visitantes-y-habitantes-ON19721168
El detenido fue identificado como Miguel Ángel ¨N¨, de 25 años, con domicilio en la misma colonia donde ocurrieron los hechos.
Tras su aseguramiento, el individuo fue puesto a disposición del Juez Calificador en las instalaciones de Seguridad Pública Municipal, donde se determinará su situación legal conforme a derecho.