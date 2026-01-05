DIF Monclova comparte la Rosca de Reyes con familias de la ciudad

Monclova
/ 5 enero 2026
    DIF Monclova comparte la Rosca de Reyes con familias de la ciudad
    El DIF Monclova llevará la celebración del Día de Reyes a distintos puntos de la ciudad. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

Organizan convivencias en distintos sectores para fortalecer la unión familiar y preservar tradiciones

MONCLOVA, COAH.- Con el objetivo de fortalecer la convivencia familiar y mantener vivas las tradiciones, el DIF Monclova organiza una serie de festejos por el Día de Reyes, en los que se compartirá la tradicional rosca con niñas, niños y padres de familia en distintos puntos de la ciudad.

La presidenta del DIF Monclova, Mavi Sosa, informó que el primer encuentro se realizará este martes 6 de enero, a las 4:00 de la tarde, en el Auditorio Salvador Kamar, donde se espera la asistencia de familias completas para disfrutar de un ambiente cálido y de convivencia.

TE PUEDE INTERESAR: Arteaga arranca cobro del predial 2026 con descuentos y rifa para contribuyentes

Las celebraciones continuarán el jueves 8 de enero en la canchita de la colonia Dora Vargas, en el sector oriente, con la finalidad de acercar esta tradición a las colonias y generar espacios de encuentro comunitario.

“Queremos que las mamás, los niños y las familias se acerquen, que convivan un ratito y compartan este momento”, expresó Mavi Sosa, al destacar que estas actividades buscan reforzar los lazos familiares y promover valores de unidad y cercanía.

La presidenta del DIF recordó que durante el mes de diciembre se mantuvo un trabajo constante en guarderías, casas hogar y comedores comunitarios, llevando atención y apoyo a sectores vulnerables, y aseguró que este 2026 inicia con el mismo compromiso de servicio y contacto directo con la ciudadanía.

