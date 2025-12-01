Emboscan a policías en Monclova; operativo termina con una quinta clausurada y ocho arrestos

MONCLOVA, COAH.- Una madrugada de tensión se registró en la colonia El Campanario luego de que un rondín de vigilancia terminara en una agresión directa contra elementos de la Policía Municipal Preventiva de Monclova. El incidente ocurrió alrededor de las 05:00 horas del domingo, cuando una patrulla realizaba un recorrido habitual por el sector.

La unidad transitaba frente a una quinta ubicada dentro de la misma colonia cuando, de forma repentina, fue blanco de ataques por parte de un numeroso grupo de jóvenes. Los oficiales reportaron que al menos 30 personas —muchas de ellas menores de edad— comenzaron a lanzar piedras, latas de cerveza y diversos objetos en contra de la patrulla, obligándolos a detener su marcha y solicitar refuerzos.

La agresión provocó una movilización inmediata tanto de la corporación municipal como de fuerzas estatales. Durante varios minutos se desarrolló una persecución por distintas calles del sector, situación que despertó a vecinos que observaron desde sus viviendas el operativo desplegado para contener a los agresores.

Tras varios intentos por dispersar al grupo, los oficiales lograron detener a más de ocho menores presuntamente involucrados en la emboscada. Además, se aseguraron alrededor de seis motocicletas que se encontraban en el área donde se originaron los disturbios. Aunque no se reportaron heridos de gravedad entre los policías, la unidad afectada presentó daños materiales ocasionados por los objetos lanzados.

Derivado de los hechos, la quinta donde se encontraban los jóvenes fue clausurada, ya que al interior se localizaron decenas de asistentes consumiendo alcohol y presuntas sustancias ilícitas durante la madrugada. Las autoridades iniciaron la recopilación de testimonios y revisión de videos para identificar a todos los participantes en la agresión.

(Con información de medios locales)