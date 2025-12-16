Empleado municipal que atropelló y causó muerte en Frontera enfrentará proceso en libertad

FRONTERA, COAH.- Un trabajador del Ayuntamiento de Monclova continua su proceso penal en libertad luego de que un juez modificara la medida cautelar inicialmente impuesta en su contra, dentro de una causa por homicidio culposo y daños al patrimonio municipal, derivados de un atropello ocurrido en el municipio de Frontera.

La determinación judicial se emitió durante la audiencia inicial celebrada en el Centro de Justicia Penal Acusatorio, correspondiente a la causa penal 1287/2025. En una primera etapa, el imputado fue sujeto a prisión preventiva justificada, atendiendo a la naturaleza de los hechos. No obstante, tras analizar las condiciones personales del acusado, el juez resolvió sustituir dicha medida por un esquema de control menos restrictivo.

Con la modificación, el imputado quedó obligado a portar un brazalete electrónico de localización y a permanecer en su domicilio, ubicado en la colonia Occidental, durante el tiempo que dure el proceso. Además, se estableció un plazo de dos meses para la investigación complementaria a cargo de la Fiscalía, periodo en el que podrán integrarse nuevos elementos a la carpeta y definirse las siguientes etapas del procedimiento.

El caso se originó por un hecho registrado el 6 de diciembre en calles de la colonia Occidental, en Frontera. De acuerdo con las indagatorias, el trabajador municipal conducía una camioneta oficial del Ayuntamiento de Monclova cuando presuntamente no respetó una señal de alto en el cruce de las calles Emilio Carranza y Porfirio Díaz, lo que derivó en el atropello de un peatón.

La víctima fue identificada como Paulo ¨N¨, conocido como “El Güero Auces”, quien perdió la vida en el lugar a consecuencia de las lesiones sufridas. Los peritajes integrados a la investigación señalaron que la unidad oficial presentó daños materiales valuados en 43 mil 500 pesos.

Durante las diligencias, se expuso que el imputado habría tomado la camioneta sin autorización y que, de manera previa, presuntamente había consumido bebidas alcohólicas. Estos datos fueron incorporados a la carpeta de investigación y considerados por el Ministerio Público para solicitar la vinculación a proceso por los delitos señalados.

En la audiencia, el juez de control estimó suficientes los datos de prueba presentados para iniciar formalmente el proceso penal. Al mismo tiempo, valoró el arraigo del imputado en la ciudad y determinó que no existía riesgo de fuga, lo que permitió la modificación de la medida cautelar.

El procedimiento continuará su curso legal para definir la responsabilidad penal del imputado por la muerte de la víctima y por los daños ocasionados al patrimonio municipal, conforme a los plazos y etapas establecidos en la legislación vigente.

(Con información de medios locales)