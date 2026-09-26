Empresario que ofertó por AHMSA ya había buscado comprar la siderúrgica

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    Empresario que ofertó por AHMSA ya había buscado comprar la siderúrgica
    Arturo Domínguez, representante de CIESA, presentó una oferta de mil 400 millones de dólares por AHMSA y Minera del Norte. LIDIET MEXICANO

Según Julián Torres Ávalos, Domínguez habría buscado negociar directamente con Alonso Ancira

MONCLOVA, COAH.- Arturo Domínguez, representante de Construcciones e Ingeniería Electromecánica (CIESA), quien durante la subasta de Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte presentó una oferta de mil 400 millones de dólares, ya había manifestado anteriormente su interés por adquirir la siderúrgica e incluso habría buscado un acercamiento con el entonces propietario, Alonso Ancira Elizondo.

Así lo informó Julián Torres Ávalos, líder del Grupo de Defensa Laboral de Extrabajadores de AHMSA, quien señaló que el empresario originario de Arteaga había mostrado interés en la acerera antes de que esta llegara al proceso de subasta que actualmente se desarrolla dentro del concurso mercantil.

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Domínguez acudió a las instalaciones del Poder Judicial, donde se llevó a cabo la audiencia de subasta de AHMSA y Minera del Norte, y confirmó ante medios de comunicación que CIESA presentó una propuesta por mil 400 millones de dólares para adquirir ambas empresas.

De acuerdo con Torres Ávalos, el interés de Domínguez por AHMSA se remonta a los años previos a la crisis financiera de la empresa y, según su versión, en aquel momento habría ofrecido una cantidad superior a la presentada actualmente.

“Hace unos años, cuando la empresa comenzó con problemas, vino y habló con Ancira y le ofreció dos mil millones de dólares antes de que quebrara AHMSA. Ancira lo trajo a puras vueltas y no quiso vender”, relató.

El dirigente agregó que posteriormente Domínguez también habría planteado al síndico, ya dentro del concurso mercantil, su intención de comprar la empresa por dos mil millones de dólares, pero se le habría indicado que debía sujetarse al procedimiento establecido por la ley.

“También nos dijo que ofreció al síndico en el Concurso Mercantil que la compraba igual en dos mil millones de dólares. El síndico le dijo que tenía que sujetarse a la ley”, señaló Torres Ávalos.

El representante de los extrabajadores destacó que, a diferencia de los primeros acercamientos, en esta ocasión Domínguez acudió directamente a la audiencia de subasta y presentó formalmente una propuesta por mil 400 millones de dólares.

La atención de los trabajadores se centra ahora en conocer el proyecto que CIESA plantea para AHMSA y las condiciones en las que se desarrollaría una eventual reactivación de la empresa, así como sus posibles implicaciones para los miles de obreros que mantienen pendientes laborales.

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Domínguez ha señalado que busca concretar la operación y llevar a AHMSA a una nueva etapa productiva mediante inversión y un proyecto orientado a recuperar la actividad de la acerera.

AHMSA permanece sin producción desde 2023, mientras sus extrabajadores esperan que el proceso de venta permita avanzar tanto en la posible reactivación de la empresa como en la atención de los adeudos laborales pendientes.

“Lo importante es que se venda la empresa”, concluyó Torres Ávalos.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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