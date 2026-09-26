Empresario que ofertó por AHMSA ya había buscado comprar la siderúrgica

Así lo informó Julián Torres Ávalos, líder del Grupo de Defensa Laboral de Extrabajadores de AHMSA, quien señaló que el empresario originario de Arteaga había mostrado interés en la acerera antes de que esta llegara al proceso de subasta que actualmente se desarrolla dentro del concurso mercantil.

MONCLOVA, COAH.- Arturo Domínguez, representante de Construcciones e Ingeniería Electromecánica (CIESA), quien durante la subasta de Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte presentó una oferta de mil 400 millones de dólares, ya había manifestado anteriormente su interés por adquirir la siderúrgica e incluso habría buscado un acercamiento con el entonces propietario, Alonso Ancira Elizondo.

Domínguez acudió a las instalaciones del Poder Judicial, donde se llevó a cabo la audiencia de subasta de AHMSA y Minera del Norte, y confirmó ante medios de comunicación que CIESA presentó una propuesta por mil 400 millones de dólares para adquirir ambas empresas.

De acuerdo con Torres Ávalos, el interés de Domínguez por AHMSA se remonta a los años previos a la crisis financiera de la empresa y, según su versión, en aquel momento habría ofrecido una cantidad superior a la presentada actualmente.

“Hace unos años, cuando la empresa comenzó con problemas, vino y habló con Ancira y le ofreció dos mil millones de dólares antes de que quebrara AHMSA. Ancira lo trajo a puras vueltas y no quiso vender”, relató.

El dirigente agregó que posteriormente Domínguez también habría planteado al síndico, ya dentro del concurso mercantil, su intención de comprar la empresa por dos mil millones de dólares, pero se le habría indicado que debía sujetarse al procedimiento establecido por la ley.

“También nos dijo que ofreció al síndico en el Concurso Mercantil que la compraba igual en dos mil millones de dólares. El síndico le dijo que tenía que sujetarse a la ley”, señaló Torres Ávalos.

El representante de los extrabajadores destacó que, a diferencia de los primeros acercamientos, en esta ocasión Domínguez acudió directamente a la audiencia de subasta y presentó formalmente una propuesta por mil 400 millones de dólares.

La atención de los trabajadores se centra ahora en conocer el proyecto que CIESA plantea para AHMSA y las condiciones en las que se desarrollaría una eventual reactivación de la empresa, así como sus posibles implicaciones para los miles de obreros que mantienen pendientes laborales.