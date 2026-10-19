Empresas de Monclova se quedan sin mano de obra; trabajadores se van por bajos salarios

El líder sindical señaló que esta situación es una realidad que ya enfrenta el sector productivo, donde algunas empresas han tenido que recurrir a la contratación de personal proveniente de la Región Carbonífera para cubrir sus necesidades de trabajadores.

MONCLOVA, COAH.- Las empresas de Monclova enfrentan actualmente dificultades para reclutar mano de obra, debido a que trabajadores de la región han emigrado hacia otras zonas en busca de mejores oportunidades laborales y salarios, reconoció Carlos Mata, dirigente de la CTM en Monclova.

Explicó que también hay habitantes de la Región Centro que han optado por trasladarse al sureste del país para incorporarse al mercado laboral, lo que representa un reto para las empresas que buscan mantener o incrementar su plantilla.

Ante este panorama, Mata consideró necesario que las compañías ofrezcan salarios más competitivos y mejores condiciones de contratación, pues difícilmente un trabajador decidirá regresar a Monclova si en otra región recibe un ingreso superior.

Indicó que incluso a través de redes sociales se observa la promoción de vacantes dirigidas a habitantes de otras zonas, lo que refleja la necesidad de fortalecer las estrategias de reclutamiento y mejorar las condiciones económicas que se ofrecen a los trabajadores.

Añadió que las empresas que llegan a instalarse en Monclova también deben analizar las características del mercado laboral local y adaptar sus políticas de contratación a las condiciones de la región, con el propósito de atraer personal y facilitar el retorno de quienes se han trasladado a otros lugares.

El dirigente de la CTM sostuvo que la competencia por la mano de obra obliga a las compañías a revisar sus esquemas salariales, ya que ofrecer ingresos atractivos será fundamental para que los trabajadores encuentren motivos para permanecer en la región o regresar a ella.