En medio de tiempos difíciles CMIC llega a su 50 aniversario y organiza caravana en Monclova

Cámara industrial será cincuentenaria y para que este momento no pase inadvertido, sus agremiados decidieron organizar festejo

MONCLOVA, COAH.- La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) delegación Coahuila-Centro llegó al 50 aniversario de su fundación y aunque por ahora no se encuentra en las mejores condiciones, celebrará con una caravana este logro.

Humberto Prado, presidente de la CMIC, ofreció una rueda de prensa junto a Eugenio Williamson Yribarren y Raúl Flores, ex presidentes de esta cámara, y ahí informó que este jueves 24 de octubre es el aniversario y que la caravana se realizará en Monclova el viernes 25 de octubre.

TE PUEDE INTERESAR: Con tecnología, capacitación y proximidad social, Saltillo lidera en seguridad a todo el país

“Hace 50 años se vieron en busca de que esto creciera y se les vino la idea de formar este tipo de cámara para unir a todos los empresarios de Monclova y que juntos fueran creciendo.

“Es en honor a estas personas que tuvieron esa visión muy buena de amistad y cómo sentir, que pensamos hacer una caravana con maquinaria de las empresas”, dijo Humberto Prado.

El recorrido de las empresas con sus trascabos, grúas, transformadores de corriente y demás maquinaria, partirá del Monumento Ave Fénix a las 11:00 horas, recorrerá el bulevar Harold R. Pape hasta arribar a la altura de la Universidad Autónoma de Coahuila, donde finalmente se recibirá al contingente.

Además del recorrido se organiza una cena para los más de 93 agremiados para el festejo del aniversario.

Humberto Prado reconoció que la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción llega a su 50 aniversario en medio de una situación complicada, por el cierre de la empresa Altos Hornos de México.

TE PUEDE INTERESAR: Torreón: dan banderazo a obra de recarpeteo en ejido La Unión

“Llega en mal momento y no quisiéramos, nadie quiere tener esos malos momentos pero tiene que seguir”, dijo el líder empresarial.

Manifestó que el 70 por ciento de los socios tienen trabajo, unos más y otros menos, pero la gran mayoría son proyectos fuera de Monclova e incluso de Coahuila.

“Desgraciadamente unos ya no pudieron porque les debe AHMSA y deben a la Unión de Crédito, (por lo que) se fueron a sus terrenitos a descansar”, comentó.

Dijo que muchos agremiados a la CMIC no han podido salir de ese “gancho al hígado” que se dio por el paro de operaciones de AHMSA, no obstante la cámara estará incidiendo para que no decaigan en ánimo y sigan buscando proyectos para salir adelante.

Raúl Flores, ex presidente de la Cámara por su parte dijo “estamos vivos” y se busca trabajo en otras partes de México y en el extranjero y esa es una de las características de los constructores monclovenses.

Luego hizo el llamado al Gobierno del Estado para que se atraiga a las empresas que den el empleo a los constructores y a los ciudadanos.