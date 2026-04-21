En Monclova, falla de transformador deja sin luz ni agua a primaria; pasan clases a línea por orden de SEDU

La falla de un transformador en la primaria Adolfo López Mateos, en Monclova, provocó la suspensión de servicios básicos. La situación desató la manifestación de padres de familia, quienes exigieron una solución inmediata ante la falta de energía eléctrica y agua en el plantel. El equipo, adquirido con una inversión cercana a los 350 mil pesos reunidos por los propios padres, presentó una falla repentina. El caso ya es investigado por autoridades estatales, que buscan determinar si el problema se originó por una mala instalación o por factores externos.

De acuerdo con personal docente, el desperfecto habría iniciado en la infraestructura eléctrica externa. Esto provocó constantes interrupciones al “botarse” la cuchilla ante cualquier variación, incluso por la presencia de aves en la zona. Tras varias revisiones por parte de electricistas, personal de alumbrado público y la Comisión Federal de Electricidad, se confirmó que el transformador terminó completamente dañado. “Nos comentaban que podía ser por los apartarrayos, pero la cuchilla se bajaba constantemente; incluso con el paso de una paloma se volvía a cortar la energía. Después de varias revisiones se determinó que el transformador ya no funcionaba”, explicó la maestra Elena García. La falta de electricidad también dejó sin agua a los sanitarios. Esto obligó al personal a improvisar con recipientes para mantener el servicio. La situación se volvió insostenible ante las altas temperaturas.

Algunos padres optaron por retirar a sus hijos antes del horario oficial debido a las condiciones. Mientras tanto, el caso ya fue turnado a instancias en Saltillo. El ICIFED y el área de planeación revisan el daño para emitir un dictamen técnico y definir la intervención necesaria. Ante la contingencia y la manifestación de los padres de familia, la Secretaría de Educación (SEDU) determinó que las clases continuarán de manera virtual hasta nuevo aviso. Aunque los docentes siguen trabajando en horario regular y enviando actividades, reconocen que no es lo mismo para los alumnos. Abraham Segundo González, titular de Servicios Educativos, reiteró que cualquier obra o mejora en infraestructura escolar debe realizarse bajo supervisión institucional para evitar este tipo de situaciones. Mientras tanto, padres de familia exigen una solución inmediata que permita el regreso seguro a las aulas.

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