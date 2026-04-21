En Monclova, falla de transformador deja sin luz ni agua a primaria; pasan clases a línea por orden de SEDU

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Monclova
/ 21 abril 2026
    En Monclova, falla de transformador deja sin luz ni agua a primaria; pasan clases a línea por orden de SEDU
    Padres de familia se manifestaron por la falta de servicios básicos en el plantel. LIDIET MEXICANO

La falla obligó a suspender actividades presenciales mientras autoridades revisan el origen del daño y la intervención necesaria

La falla de un transformador en la primaria Adolfo López Mateos, en Monclova, provocó la suspensión de servicios básicos. La situación desató la manifestación de padres de familia, quienes exigieron una solución inmediata ante la falta de energía eléctrica y agua en el plantel.

El equipo, adquirido con una inversión cercana a los 350 mil pesos reunidos por los propios padres, presentó una falla repentina. El caso ya es investigado por autoridades estatales, que buscan determinar si el problema se originó por una mala instalación o por factores externos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/monclova-lanza-restaurant-week-con-descuentos-de-hasta-40-PE20172508

De acuerdo con personal docente, el desperfecto habría iniciado en la infraestructura eléctrica externa. Esto provocó constantes interrupciones al “botarse” la cuchilla ante cualquier variación, incluso por la presencia de aves en la zona.

Tras varias revisiones por parte de electricistas, personal de alumbrado público y la Comisión Federal de Electricidad, se confirmó que el transformador terminó completamente dañado.

“Nos comentaban que podía ser por los apartarrayos, pero la cuchilla se bajaba constantemente; incluso con el paso de una paloma se volvía a cortar la energía. Después de varias revisiones se determinó que el transformador ya no funcionaba”, explicó la maestra Elena García.

La falta de electricidad también dejó sin agua a los sanitarios. Esto obligó al personal a improvisar con recipientes para mantener el servicio. La situación se volvió insostenible ante las altas temperaturas.

$!La primaria permanece sin servicios; padres de familia colocaron mensajes en la entrada para visibilizar el problema.
La primaria permanece sin servicios; padres de familia colocaron mensajes en la entrada para visibilizar el problema. LIDIET MEXICANO

Algunos padres optaron por retirar a sus hijos antes del horario oficial debido a las condiciones.

Mientras tanto, el caso ya fue turnado a instancias en Saltillo. El ICIFED y el área de planeación revisan el daño para emitir un dictamen técnico y definir la intervención necesaria.

Ante la contingencia y la manifestación de los padres de familia, la Secretaría de Educación (SEDU) determinó que las clases continuarán de manera virtual hasta nuevo aviso. Aunque los docentes siguen trabajando en horario regular y enviando actividades, reconocen que no es lo mismo para los alumnos.

Abraham Segundo González, titular de Servicios Educativos, reiteró que cualquier obra o mejora en infraestructura escolar debe realizarse bajo supervisión institucional para evitar este tipo de situaciones. Mientras tanto, padres de familia exigen una solución inmediata que permita el regreso seguro a las aulas.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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