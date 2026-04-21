Monclova lanza Restaurant Week con descuentos de hasta 40%

MONCLOVA, COAH.- Con la participación de 19 restaurantes locales, fue presentada la primera edición del “Coahuila Restaurant Week 2026” en Monclova. El evento busca reactivar la economía y promover la oferta gastronómica de la ciudad mediante promociones especiales del 26 de abril al 3 de mayo. Durante la rueda de prensa, encabezada por el alcalde Carlos Villarreal Pérez, autoridades y representantes del sector restaurantero destacaron que esta iniciativa permitirá a las familias recorrer distintos puntos de la ciudad. También podrán disfrutar de una amplia variedad de platillos a precios accesibles.

El presidente de la Canirac en la región Centro, José Arellano Suárez, explicó que cada restaurante participante diseñó un menú especial o “combo”. Los precios van desde los 149 hasta los 449 pesos, dependiendo del tipo de establecimiento. Como ejemplo, expuso el combo del restaurante Tierra Santa. De entrada incluye enchiladas Monclova; como plato fuerte, tacos de totoaba; y de postre, pay de guayaba. Estos alimentos en conjunto tienen normalmente un costo de 800 pesos y se ofertarán en 549 durante Coahuila Restaurant Week. “Se trata de que la gente salga, consuma local y conozca la variedad gastronómica que tenemos en Monclova”, señaló. Por su parte, el representante estatal del gremio, Isidoro García Reyes, detalló que los descuentos pueden alcanzar hasta un 40 por ciento. Esto permite a los comensales acceder desde opciones económicas hasta menús de tres tiempos en restaurantes de mayor nivel. El director de Turismo en la región Centro-Desierto, Juan Elizalde Medina, destacó que la gastronomía es un motor clave para el desarrollo económico local. Señaló que atrae tanto a visitantes como a consumidores de la propia ciudad.

Autoridades subrayaron que el sector restaurantero genera cerca de 6 mil empleos directos en Monclova. Por ello, este tipo de estrategias representan un respaldo importante para su estabilidad. Los restaurantes participantes son: Nierika, Restaurant Las Misiones, Herman’s Pizza, Los Colorines, Tierra Santa, Campanario, Sukori, Triple B, Boruca, La Vibra, Tacos Alan, Panorámica, Tacos El Sirlón, Los Corrales, El Sonora Restaurant, El Sindicato, Pappas Grill, Búfalo y Gyros. Durante estos días, los comensales solo deberán acudir a cualquiera de los establecimientos y solicitar el menú del “Restaurant Week” para acceder a las promociones. No se requieren cupones, en una dinámica que busca incentivar el consumo local y posicionar a Monclova como referente gastronómico en la región.

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