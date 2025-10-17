En Monclova, ‘No queremos pedir cuando hay necesidad’: Parroquia de Santiago Apóstol

MONCLOVA, COAH.- En tiempos de crisis económica y desempleo en la región Centro de Coahuila, la parroquia Santiago Apóstol, ubicada en el centro de Monclova, pospuso temporalmente la remodelación de sus edificios anexos.

Los sacerdotes anunciaron que es momento de ser empáticos con las familias que atraviesan dificultades económicas por la situación, y que no es tiempo de pedir donativos.

El padre Néstor Martínez, párroco y vicario de la Diócesis de Monclova, explicó que el proyecto buscaba restaurar las oficinas y salones de reunión del complejo parroquial. Sin embargo, el deterioro de esos espacios tendrá que esperar.

“No queremos pedir cuando hay necesidad. Sabemos cómo está la situación y no sería prudente presionar a la comunidad para reunir fondos”, comentó con serenidad.

La decisión implica detener obras ya planeadas e incluso suspender rifas o colectas que estaban en preparación. Por ahora, el objetivo es mantener la estabilidad del templo y garantizar la seguridad de quienes acuden a él.

El Departamento de Protección Civil había señalado daños en la estructura, principalmente en la planta alta, donde los niños tomaban clases de catecismo. Desde entonces, esas áreas permanecen cerradas y las actividades se trasladaron a otros espacios seguros.

“Las partes afectadas son los anexos; el templo principal está bien. Hemos cerrado las zonas inseguras para evitar cualquier riesgo”, señaló el sacerdote.

Aunque la remodelación sigue siendo un proyecto importante —no solo por funcionalidad, sino por el valor histórico del templo—, la parroquia ha optado por esperar tiempos más favorables. “Habrá momento para reconstruir, pero ahora es tiempo de cuidar y acompañar a las familias”, dijo el padre Néstor.