Encabezan jornada de limpieza en el Panteón de Cuatro Ciénegas

Monclova
/ 29 octubre 2025
    Encabezan jornada de limpieza en el Panteón de Cuatro Ciénegas
    Personal municipal realiza labores de limpieza y mantenimiento en el camposanto local. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

El Ayuntamiento prepara los espacios para recibir a las familias en el Día de Muertos

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- En vísperas del Día de Muertos, el Ayuntamiento de Cuatro Ciénegas, a través del Departamento de Salud Municipal, llevó a cabo una jornada de limpieza y mantenimiento en el Panteón Municipal con el propósito de ofrecer espacios dignos, seguros y en óptimas condiciones para recibir a las familias que acudirán a rendir homenaje a sus seres queridos.

Las labores incluyeron recolección de residuos, barrido general, limpieza de pasillos y acondicionamiento de áreas comunes. Con estas acciones, el gobierno municipal busca garantizar que el camposanto esté listo para la tradicional visita del 1 y 2 de noviembre.

TE PUEDE INTERESAR: Catedrática denuncia ser víctima de acoso laboral y violencia de género en la UAdeC

El alcalde Víctor Manuel Leija Vega destacó que estas jornadas forman parte del compromiso permanente de la administración con el cuidado de los espacios públicos y con el fortalecimiento de los servicios municipales.

“El Panteón Municipal es un lugar de profundo valor simbólico. Aquí las familias se reúnen para recordar y honrar a sus seres queridos, por eso es importante mantenerlo limpio y en buenas condiciones”, expresó el edil.

$!El camposanto fue acondicionado como parte de los preparativos del Día de Muertos.
El camposanto fue acondicionado como parte de los preparativos del Día de Muertos. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

Leija Vega señaló que estas acciones también se enmarcan dentro de una estrategia de mejoramiento urbano y participación ciudadana, orientada a fortalecer la imagen del municipio y fomentar el respeto por las tradiciones locales.

Asimismo, invitó a la ciudadanía a mantener el orden y la limpieza durante las celebraciones, especialmente durante la tradicional alumbrada del 1 de noviembre, evento que cada año reúne a las familias en un ambiente de respeto, convivencia y preservación cultural.

“El Día de Muertos es una de las celebraciones más representativas de nuestra identidad; debemos vivirla con respeto y orgullo”, concluyó el alcalde.

Temas


Día De Muertos
Panteones
operativos

Localizaciones


Cuatro Ciénegas

true

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Saltillo reafirmó su rol clave en la producción automotriz a nivel nacional, en particular para Stellantis.

Saltillo reafirma su liderazgo industrial con la nueva generación de camionetas RAM (VIDEOS)
Tras el incumplimiento de México con la cuota que debía entregar, los especialistas hablaron sobre posibles alternativas para mejorar la situación.

Estados y municipios deben ser parte en tratado de aguas internacionales
true

POLITICÓN: Tras cinco años, Viva Aerobús reactiva hoy la ruta Saltillo-CDMX
true

La forma de gobernar de Sheinbaum
true

La nueva casta morenista: Ya llegó. Ya está aquí
true

Coahuila: ¿seguirá viva la alianza PRI-PAN para que continúe el trueque, el ‘dame y te doy’?
Un carbón de alta gama política

Un carbón de alta gama política
true

“No eres igual que antes, has cambiado.” Claro que he cambiado, de eso se trata la vida