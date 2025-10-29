Encabezan jornada de limpieza en el Panteón de Cuatro Ciénegas

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- En vísperas del Día de Muertos, el Ayuntamiento de Cuatro Ciénegas, a través del Departamento de Salud Municipal, llevó a cabo una jornada de limpieza y mantenimiento en el Panteón Municipal con el propósito de ofrecer espacios dignos, seguros y en óptimas condiciones para recibir a las familias que acudirán a rendir homenaje a sus seres queridos.

Las labores incluyeron recolección de residuos, barrido general, limpieza de pasillos y acondicionamiento de áreas comunes. Con estas acciones, el gobierno municipal busca garantizar que el camposanto esté listo para la tradicional visita del 1 y 2 de noviembre.

El alcalde Víctor Manuel Leija Vega destacó que estas jornadas forman parte del compromiso permanente de la administración con el cuidado de los espacios públicos y con el fortalecimiento de los servicios municipales.

“El Panteón Municipal es un lugar de profundo valor simbólico. Aquí las familias se reúnen para recordar y honrar a sus seres queridos, por eso es importante mantenerlo limpio y en buenas condiciones”, expresó el edil.