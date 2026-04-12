Encuentran sin vida a comerciante dentro de su ferretería en Monclova

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Monclova
/ 12 abril 2026
    Encuentran sin vida a comerciante dentro de su ferretería en Monclova
    El hallazgo ocurrió en una bodega del establecimiento, luego de que una persona ingresara al notar la ausencia del propietario y encontrara la escena. REDES SOCIALES

El comerciante llevaba varios días sin abrir su negocio, lo que alertó a vecinos y clientes, derivando en el hallazgo al interior del establecimiento

MONCLOVA, COAH.- El hallazgo sin vida de un comerciante al interior de su propio negocio generó una fuerte movilización de corporaciones de seguridad durante la tarde del sábado en Monclova, en un hecho que mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

El reporte se originó poco antes de las 18:00 horas en un establecimiento ubicado sobre la calle Ecuador, entre Almadén y Padre Larios, en el sector Carranza–Guadalupe. De acuerdo con los primeros datos, una persona que acudió al lugar notó irregularidades en el local, ya que la cortina se encontraba parcialmente abierta y no había atención en el mostrador, situación que no era habitual.

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Ante la falta de respuesta, decidió ingresar al inmueble y recorrer el interior del negocio. Fue en el área de bodega donde realizó el hallazgo del cuerpo de un hombre suspendido, por lo que salió de inmediato para solicitar apoyo a través del sistema de emergencias 911.

Tras el reporte, al sitio acudieron elementos de la Policía Preventiva como primeros respondientes, quienes confirmaron el deceso y procedieron a acordonar la zona para preservar la escena. Posteriormente, agentes de la Agencia de Investigación Criminal se hicieron cargo de las diligencias correspondientes.

El fallecido fue identificado como Édgar ¨N¨, de 53 años de edad, propietario del establecimiento. De acuerdo con información recabada en el lugar, familiares señalaron que la última comunicación con él se había dado dos días antes vía telefónica.

Vecinos del sector indicaron que durante varios días el negocio permaneció cerrado, lo que generó inquietud, ya que el comerciante mantenía una rutina constante de apertura. La falta de actividad en el local fue uno de los factores que llamó la atención de quienes frecuentaban el sitio.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar; sin embargo, tras la valoración correspondiente confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. El cuerpo fue posteriormente trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley.

De manera extraoficial, se mencionó que el hombre enfrentaba una situación personal complicada, aunque serán las autoridades quienes determinen las circunstancias exactas del fallecimiento una vez concluidas las investigaciones.

El área permaneció acordonada durante varias horas mientras se realizaban las diligencias periciales, en tanto que el caso quedó a disposición de la Fiscalía para el seguimiento correspondiente.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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