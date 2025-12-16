Entran al expediente de quiebra de AHMSA 5 mdp; síndico debe aclarar finalidad de recursos

MONCLOVA, COAH.- Un depósito por 5 millones 318 mil 600 pesos quedó bajo revisión del Poder Judicial Federal dentro del proceso de concurso mercantil y quiebra de Altos Hornos de México (AHMSA), luego de que el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles reconociera la exhibición de un billete de depósito presentado por el síndico del caso.

El recurso fue exhibido por Víctor Manuel Aguilera Gómez, síndico del procedimiento, como parte de una posible garantía; sin embargo, la autoridad judicial advirtió que no existe claridad sobre el destino ni la finalidad específica del monto, por lo que ordenó que se precise su uso.

Según el acuerdo emitido el 12 de diciembre de 2025, en la Ciudad de México, aunque el síndico cumplió con los requisitos formales previos, la jueza concedió un plazo de tres días para explicar con exactitud el propósito del depósito. En caso de incumplimiento, se advirtió la posible imposición de una multa, conforme a lo establecido en la Ley de Concursos Mercantiles.

Para trabajadores y acreedores, el ingreso de recursos al procedimiento representa un elemento relevante dentro de un proceso que se ha prolongado por años.

Cada movimiento financiero genera expectativas, particularmente entre ex empleados que aún esperan el pago de salarios, prestaciones y finiquitos pendientes.

En el mismo acuerdo, el juzgado también dio entrada a información remitida por tribunales laborales federales, que incluye sentencias en las que AHMSA fue condenada al pago de diversas prestaciones. Estas resoluciones deberán integrarse al orden de prelación de créditos, lo que refuerza la necesidad de transparencia en el manejo de cada recurso incorporado al proceso.